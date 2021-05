“Fui a defender la vida”: El sacerdote que medió entre manifestantes y el Esmad en la UIS

Después de más de cuatro horas de caos, la calma llegó a los alrededores de la Universidad Industrial de Santander, UIS, de la mano de un sacerdote y los colectivos de Derechos Humanos.

Álvaro Javier Prada Vargas, de 31 años, estaba en la casa cural de su iglesia a eso de las 7:00 de la noche del pasado 19 de mayo. Por chats le compartieron transmisiones en directo de lo que ocurría en la UIS, a ocho cuadras de su vivienda.

“Vi como la multitudinaria presencia de jóvenes que estaban siendo asediados por los señores del Esmad. Varias mamás, que asisten a la iglesia, me llamaron para decirme que sus hijos estaban allá. Me fui a la Universidad y me enfrenté con los señores del Esmad porque estaban generando más violencia. Que estaban siendo desproporcionales”, contó Prada Vargas.

Dentro de la Universidad, cuenta el sacerdote, había jóvenes, estudiantes, personal de la Defensa Civil, de Derechos Humanos y personas que hacían las veces de paramédicos.

“En el piso encontramos varios balines, lo que quiere decir que no solo eran gases los que el Esmad lanzaba. Fueron 20 los heridos. Llegué a las 11:00 de la noche y vi dos tanquetas echando agua. Pero es que ya llevaban cuatro horas en ese enfrentamiento. Toda la comunidad de la zona estaba asediada”, explicó.

Junto con el párroco, decenas de personas se acercaron a las puertas de la Universidad a pedir el cese en los ataques para permitir la salida de los manifestantes. Prada lo define como una procesión.

“Llegué una cuadra antes del Caballo de Bolívar. Ahí la gente de los alrededores me vio y se unieron. Fuimos en procesión. No era el único preocupado, pues las familias de la zona estaban intranquilos”, afirmó.

Prada, sacerdote desde hace siete años, aseguró a Vanguardia que su intervención no tiene tintes políticos y que aunque tiene muchos amigos policías sabe que en la institución hay uniformados que no respetan la vida.

“El lema de Dios y Patria les queda grande a muchos. Tengo amigos policías, pero el dolor que a mí me da es que haya gente salvaje en esa institución. Haga el procedimiento que tenga que hacer pero salvaguardemos la vida. Yo mismo estaba viendo el nivel de violencia. La comunidad les pedía ‘no más’. En este país no tenemos pena de muerte”, dijo el sacerdote de la Iglesia Episcopal San Pedro y San Pablo.

De acuerdo con Prada, hay Policías “decentes, personas de bien, que defienden los derechos civiles, pero hay otra gente desmedida”, por lo que vio la necesidad de intervenir el miércoles en la noche.

Esta no es la primera vez que el sacerdote se vuelve viral en redes sociales gracias a los videos en donde se registra su labor humanitaria.

El más reciente ocurrió el pasado 20 de abril cuando en pleno paro de taxistas Prada salió a pedirles a los transportadores que dejaran transitar por la carrera 27 a una ambulancia.

En ese incidente, Prada abogaba para que los taxistas que bloqueaban la carrera 27 con Avenida González Valencia tuvieran ‘piedad’ y le dieran vía libre al vehículo asistencial.

“Si mañana me toca defender la vida de un policía, lo voy a defender. Ayer me tocó hacerlo con la vida de los estudiantes. El ministro tiene como guía Jesucristo, que dijo que nos amáramos los unos a los otros. Yo estoy es a favor de la vida, del diálogo”, enfatizó.