Fundación que refugia a 170 animales resultó afectada por las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias en la madrugada de este martes también afectaron a los animales que acoge la Fundación Amor D4 Patas en Bucaramanga, un espacio que labora desde hace quince años para refugiar gatos y perros en dos sectores vulnerables de la ciudad.

"Los fuertes vientos levantaron los techos, nos dañó las tejas de zinc, nos rompió algunas lonas que teníamos para cubrir del frío a los gatos. Perdimos alimento, por lo cual vamos a quedar cómo darles de comer a ellos", contó Slendy Gómez.

Esta fundación cuenta con dos sedes en Bucaramanga. La primera está ubicada en el Café Madrid y la segunda en la vía a Cúcuta.

"Exactamente se damnificaron 170 animales en las dos sedes", agregó Gómez, quien dispuso sus líneas de comunicación para todas las personas que deseen ayudar a su fundación luego que sus instalaciones resultaran afectadas.

Dentro de las actividades que realiza esta fundación desde hace casi dos décadas están las jornadas de esterilización y adopción, rescate, rehabilitación y también sensibilización en los colegios sobre la importancia del cuidado por los animales.

"No puedo dejar los animales así. Todo inundado, todo dañado, con la incertidumbre que vuelva a llover y nos vuelva a inundar todo. Que los animales se me mojen y se me enfermen", dijo la fundadora, quien expresó su miedo tras lo sucedido en la madrugada del martes.

Contacto con la fundación

Los interesados en aportar económicamente, con algún material o alimento a la Fundación Amor D4 Patas, puede comunicarse con Slendy Gómez a través de la línea de WhatsApp: 3046626289.