Con la pandemia los procesos de aprendizaje quedaron ‘atados’ al uso intensivo de las tecnologías. Pero en el caso de los niños de barrios populares, aquellos que no cuentan con computadores, ellos solo acceden a las clases a punta de mensajes, vía WhatsApp.

En Ciudad Norte, por citar apenas un ejemplo, de cada 100 habitantes solo 26 tienen conexión a internet en sus hogares. Es decir, esta realidad la padecen de manera extrema las familias de los estratos 1 y 2 de Bucaramanga.

Los padres de familia ‘se ven a gatas’ para conseguir los smartphones y poder garantizar que sus hijos tengan acceso a las tutorías de los colegios públicos. Incluso se asegura que esa limitante ha generado deserción escolar.

El tema es neurálgico pues, ante las denominadas ‘clases en casa’, implementadas tras la arremetida de la pandemia, la falta de equipos de cómputo y de la web para mantener el distanciamiento social es hoy una barrera a la hora de estudiar.

La situación también es compleja para las familias de los niños, las niñas y los jóvenes que viven en las veredas de la ciudad, teniendo en cuenta que solo el 9,4% de los hogares del campo cuenta con computador, portátil o tableta, según el DANE.

Así las cosas, varios ciudadanos lideran una interesante campaña solidaria que se ha bautizado así: ‘Smart Heart’. La idea es que la persona que esté pensando en cambiar su smartphone o que incluso ya no use algún computador, siempre que se encuentre en buen estado, lo done a un niño necesitado.

Bajo el lema, ‘Gánate el corazón de un niño, done su smartphone o un PC en buen estado’, se aspira a ayudar a menores que están a punto de quedar desconectados de las aulas por no tener ese tipo de dispositivo.

Inicialmente se tiene pensado ayudar a los niños de la Institución Educativa La Juventud. Sin embargo, la idea es llegar al mayor número de alumnos posible.

Quienes puedan unirse a esta campaña, hagan sus aportes en la siguiente dirección: Calle 37 N° 24-54, apartamento 304, edificio Pragati. Las ayudas se reciben de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.