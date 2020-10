En las últimas horas, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmaron a través de un comunicado que resultaron positivos para Covid-19.

"Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba Covid, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo. Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos", señaló el alcalde en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, Aguilar señaló en su red social: "Santandereanos, cómo es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio".

Ambos mandatarios solicitaron a la ciudadanía seguir acatando las medidas de bioseguridad y no descuidarse ante el avance del virus en varios puntos del país.

La semana pasada ambos mandatarios se reunieron de forma presencial con la ministra de Mintic, Karen Abudinen Abuchaib, en medio de una visita a la región para entregar 3.803 computadores para dotar los colegios públicos de Santander y Bucaramanga.