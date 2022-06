Graduado de la UIS hace parte de destacada orquesta filarmónica de Australia

Tras una convocatoria, el joven ganó su cupo como trompetista principal de la West Coast Philharmonic Orchestra de Australia.

“Haber conseguido esta plaza representa retomar mi carrera como instrumentista, volver a hacer música académica y clásica, que amo y me encanta y es la que me motiva a seguir. Adicional, es un espacio y medio para compartir los conocimientos aprendidos en la UIS con las nuevas personas y culturas. Esto es motivante y gratificante, es el logro más importante que he tenido hasta ahora en mi carrera como instrumentista”, manifestó Serrano Serrano.

En medio de este proceso recordó que cuando vio la oportunidad solo se presentó para ganar experiencia y aprender para un proyecto a futuro, por lo que nunca pensó el éxito que tuvo en esta audición.

“Terminé mis estudios en Australia durante diciembre del año pasado, uno de mis retos para este 2022 era retomar la carrera, llegó la oportunidad, fue mi primera audición, la hice por aplicar y ganar experiencia para más adelante, no esperaba ganármela y menos ser la trompeta principal”, afirmó.

Desde hace un tiempo está radicado en Perth (Australia), allí trabajaba como profesor, pero con la pandemia se suspendieron las clases. Después se dedicó a dar sesiones particulares y vio cómo poco a poco más gente se inscribía. Es por esto que decidió crear The Royal Brass Company Music Academy, su propia academia para la formación musical.

Este camino en el país oceánico lo ha hecho crecer a nivel personal y profesional, pero no por eso olvida su paso por la Universidad Industrial de Santander, su segunda casa.

“La UIS para mí representa mi hogar, donde formé y aprendí mis pilares profesionales y personales. Allí conocí grandes maestros, es una institución a la que le agradezco por formarme”, recordó Serrano Serrano.

La West Coast Philharmonic Orchestra es una agrupación de más de 50 músicos amantes de la música, que se unen para crear actuaciones brillantes para nuestra comunidad. La orquesta interpreta una variedad de repertorio sinfónico tradicional muy apreciado junto con música australiana, cinematográfica y contemporánea.