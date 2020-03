Grave caso de matoneo escolar en Floridablanca tiene en delicado estado de salud a un niño

Un grave caso de matoneo escolar en un colegio del sector de La Cumbre, en Floridablanca, tiene en delicado estado de salud a un niño de nueve años. Según relata la madre del menor, compañeros del colegio lo obligaron a comer basura y lo golpearon muy fuerte.

“Ocurrió el miércoles 4 de marzo. El niño salió para el colegio normalmente, se le dio de lonchera un postre de limón, el cual se lo adulteraron con basura, residuos de lápices, corrector, Colbón, orines y saliva.

“No contentos con eso me lo golpearon, nadie me ha dado explicaciones al respecto”, manifestó la mamá.

Casi de inmediato, el niño comenzó a sentir los efectos físicos de la agresión por lo que la decisión de la docente, según cuenta la madre de familia, fue enviarlo para la casa.

“La profesora al verlo enfermo lo envió para la casa, no tuvo la delicadeza de llamarme para decirme que mi hijo estaba enfermo, tantas cosas ocurren en la calle”.

“De todo esto se dieron cuenta los estudiantes de dicha institución, los mismos compañeros de clase, el vigilante, nadie hizo nada por él, solo lo enviaron a casa al verlo enfermo con vómito y fiebre, solito y en su estado sin llamar a acudientes ni nada, solo por no llamar la atención”.

Enfermo, el estudiante caminó hasta la casa de su abuelo donde relató lo que le había ocurrido. “Llegó a la casa de mi papá, estaba muy mal, pálido, vomitando, se me desmayó. Dejé a mi hijo con mi papá y me fui rápido para el colegio a preguntar qué había sucedido y a recoger a mi otra hija. Me dijeron lo que le había hecho los otros compañeros y que al verlo tan enfermo lo enviaron para la casa”.

Ese mismo día, el niño fue llevado a la Clínica Chicamocha donde duró tres días, el viernes le dieron varios paros cardiorrespiratorios y fue trasladado a la Clínica San Luis donde permanece.

“Fue sometido a cirugía y está estable, pero está próximo a otra cirugía, estamos esperando resultados porque, al parecer, tiene líquidos en los pulmones. Se determinó que tenía una contusión abdominal y apendicitis al tiempo”, agregó la mamá.

Más indignante aún, según la madre de familia, es que en el colegio no se han manifestado al respecto, “desde el día de los hechos ni siquiera han llamado a preguntar cómo está mi hijo. Ya puse esto al conocimiento de las secretarías de Educación y Salud”.

Sin embargo, según le manifestó la Secretaría de Salud a la mamá del niño, “no estaban al tanto del caso porque el colegio no ha denunciado, se enteraron fue por redes, la sede no había informado”.

Esta redacción se comunicó con la Secretaría de Educación de Floridablanca para conocer más sobre el caso, pero llamadas no fueron contestadas.

Por su parte, a través de un comunicado el ICBF dio a conocer su apoyo hacia este menor afectado.

“Un equipo de Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompaña a un niño de nueve años de edad, víctima de acoso escolar en una institución en Floridablanca, Santander.

“Una vez se conoció la situación, el equipo de profesionales del ICBF se dirigió a la Clínica San Luis de Bucaramanga, donde era atendido el niño por las lesiones que presentaba, realizó la verificación de derechos e inició el acompañamiento psicosocial tanto al menor de edad como a su progenitora.

“De igual manera, con el fin de articular la Ruta de Atención Integral de Convivencia Escolar, el Defensor de Familia solicitó a la institución educativa un informe sobre las actuaciones adelantadas frente al caso”.