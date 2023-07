Grupos de artistas protestaron frente a la Gobernación de Santander denunciando ser víctimas de estafa en contrato oficial

Varios artistas y artesanos, quienes durante los últimos meses han participado en puestas en escenas, exhibiciones, ferias, jornadas culturales y demás expresiones artísticas en el área metropolitana de Bucaramanga y en la región, se congregaron esta mañana frente a la Gobernación de Santander para denunciar supuestas irregularidades, por parte de la Administración Seccional, en el pago de sus respectivas presentaciones.

La queja tiene que ver con un contrato, por valor de $ 2.800 millones, con el que los artistas alegan que supuestamente “les pagaron menos de lo que les correspondía”.

Según lo que los manifestantes dieron a conocer en la jornada de hoy, “la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Cultura, nos hizo firmar cuentas en blanco para, posteriormente, alterar el valor real que nos fue pagado a cada una de nosotros. Por eso estamos aquí, los artistas que participamos en estas actividades culturales, exigiendo que nos rindan cuentas”.

En medio de la manifestación, que se hizo frente al Palacio Amarillo, los artistas y artesanos le hicieron un llamado a la directora de la citada dependencia seccional y le exigieron su presencia.

Bernarda Ortiz, una de las artesanas que se siente estafada y molesta por esta situación, recordó por ejemplo que en diciembre pasado la Administración Seccional la invitó a ella al municipio de Barichara para participar en un certamen artesanal: “me dieron $ 100.000 que no me ayudó sino para el pasaje y algo más. Ahorita estoy recibiendo mensajes en mi celular que dizque por eso me pagaban $ 4 millones y yo jamás recibí ese monto. ¡Qué tal!”.