Habitantes de Bucaramanga salieron a marchar para pedir ayudas

Se trata de unos 200 habitantes del barrio Gaitán de Bucaramanga, a quienes no les han llegado ayudas alimentarias a pesar de que, según dicen, ya fueron censados.

Según Nelcy Rodríguez, líder del Gaitán, “la protesta de hoy es por el incumplimiento hacia las comunidades, el alcalde Cárdenas nos mandó a hacer un censo y no han llegado ayudas.

“Esto nos generó problemas a los líderes porque la gente cree que las ayudas llegaron y los que los ediles se han guardado los mercados, cuando no nos ha llegado ni un vaso de agua; solo unos poquitos para unas personas adultas mayores”.

“En estos sectores hay mujeres, niños y ancianos, que son los más vulnerables. En estos barrio estamos disgustados porque seguimos todos los protocolos pero ellos, los del Gobierno, no está cumpliendo con nosotros, la gente se desespera no va a haber cuarentena que aguante porque la gente tiene hambre y se va a botar a la calle a trabajar, ya están llegando los recibos de servicios y arriendos y eso no da espera. Pedimos que cumplan con lo que prometieron porque creímos en ellos”.