Habitantes de Cabecera rechazan ampliación del horario de rumba en Cuadra Play y anuncian protestas

Durante las últimas horas se conocieron los detalles del decreto 0006 del 10 de enero de 2023 en el que la Alcaldía definió que el horario de cierre para bares, tabernas y discotecas irá hasta las 3:00 a.m. durante los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Comunidad dice que la engañaron

Tras el anuncio, habitantes de cabecera se reunieron para definir acciones contra lo que ellos definen como un engaño en su contra.

En tal sentido, Ángela Rojas, líder de la zona, manifestó que “vamos a tomar acciones jurídicas con nombre propio contra el alcalde Juan Carlos Cárdenas y vamos a retomar las marchas, pero de alguna manera nos tienen que escuchar”.

Rojas explicó que “el alcalde se comprometió con que quienes no cumplieran las normas de planeación, insonorización y espacio público iban a ser sellados y eso no fue así. Se dijo que el control vial era permanente y no se cumplió porque pese a que la calle 48 entre carreras 33 y 35 estaba cerrada, esta se convirtió en un parqueadero para los dueños y usuarios de Cuadra Play”.

La líder denunció que “pusieron vallas para quitar a los vendedores ambulantes de esta zona, pero lo que hicieron fue desplazarlos a la carrera 33. Los funcionarios de Espacio Público y Secretaría del Interior hacían presencia hasta cerca de la 1:00 a.m. y cuando se iban los ambulantes regresaban”.

Asimismo, se advirtió que “en el tema de riñas lo que se hizo fue esconderlas, pero en varios videos vimos cómo estas continuaron. La comunidad está cansada y no hubo descanso, ni siquiera con este plan piloto”.

Comerciantes celebran la medida

Al respecto, Daniel Duarte, representante de Unibares Santander, afirmó que los comerciantes de la zona aprobaron la prueba de 40 días en la que se buscaba ‘bajarle el volumen’ al ruido, las riñas y la contaminación ambiental.

“Es la primera vez que existe una presencia real de la Policía y la Alcaldía. Eso ayudó a mejorar notablemente el desarrollo de la actividad nocturna y estamos comprometidos a mejorar cualquier falencia”, destacó el empresario.

Duarte señaló que aunque el jueves estuvo incluido en la prueba de alargue de la rumba, las autoridades no lo incluyeron en el decreto. “Este día siempre ha sido importante para el gremio nocturno y no entendemos por qué no lo mantuvieron en la posibilidad de trabajar hasta las 3:00 a.m. No estamos de acuerdo, pero acatamos las normas y el decreto municipal”, señaló.

Por su parte, René Rincón, otro de los voceros de los comerciantes, enfatizó en que “durante los 40 días se mejoró rápidamente el ambiente en Cuadra Play. Las cosas van por muy buen camino y este plan se puede seguir fortaleciendo”.

Rincón aseveró que el trabajo mancomunado entre comerciantes y funcionarios públicos fue clave para los avances en esta iniciativa de intervención. “Se hizo un muy buen trabajo. La presencia estatal debe mantenerse y debe mejorar para que los resultados que se obtuvieron perduren”, expresó.