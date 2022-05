Entrevista

¿Qué pensó cuando lo nombraron Rector del Colegio San Pedro Claver y qué será lo que más extrañará cuando se vaya de la ciudad?

“Al principio estaba abrumado, tenía que volver varias veces sobre las cosas. Yo sabía que tenía la tarea de guiar, inspirar y apoyar la labor educativa en la institución y acompañar los procesos espirituales de la provincia en Santander y, pues, traté al máximo de cumplir con la misión que Dios me encomendó. Extrañaré a los alumnos por su espontaneidad, por sus aportes a la academia y por su alegría; también a todos los colaboradores, de cada uno de ellos me llevo una sonrisa. Me gustaría ser recordado como una persona cercana, que siempre estuvo para todos”.

Usted dice que como buen bumangués es un apasionado por la vida y que procura sacar su mejor versión posible para aportar lo que sabe en pro de la ciudad. ¿Cuál cree que debería ser la mejor versión de la Bucaramanga que se prepara para conmemorar sus 400 años de fundación?

“Todos los bumangueses sabemos que tenemos un sitio maravilloso para vivir, pero podemos mejorarlo; no solo para nosotros, sino también para los demás”.

Refiriéndose a las personas que se van de la ciudad y no regresan, usted dijo alguna vez que debíamos ‘romper la meseta’. ¿Qué quiso decir con esa expresión?

“Los que hemos salido de esta ciudad entendemos que el mundo no acaba cuando termina la meseta pero, al mismo tiempo, debemos propender para que nuestra ciudad tenga un horizonte más amplio. Hay que poner en práctica todo lo que conocemos de otras partes del mundo para poderlo aplicar lo aprendido aquí y permitirle a la ciudad crecer. En mi caso, a pesar de que al inicio me surgieron preguntas, confusión y miedo, después tuve ilusión por poderle devolver algo a Bucaramanga, la tierra que me dio lo que soy, pues aquí nací. Lo anterior también implica trabajar más en equipo y avanzar en todos los aspectos. Bumangueses: juntos podemos ir más lejos”.

En medio de los cambios y la incertidumbre que trajo la pandemia, tras su paso por el plantel, usted consiguió abrir los corazones y motivar a toda la comunidad educativa hacia el logro de un fin común. ¿Cuáles fueron sus mayores retos en la Rectoría del colegio San Pedro Claver?

“Enfrenté diversos retos que enriquecieron mi vida personal y profesional. Fue duro asimilar que la bioseguridad y la crisis sanitaria obligaban a nuestros estudiantes a quedarse en casa. Y si bien fuimos líderes en el tema de las clases ‘on line’, el no tener a los jóvenes aquí, en las aulas y en los pasillos, implicó un proceso de reinvención. Sin embargo, el reto más bonito fue lograr la unión y seguir siendo familia. La pandemia nos permitió no solo innovar y ser líderes en la tecnología, sino además tomarnos la vida con más calma y entender que, aunque estemos separados, tenemos que trabajar juntos hacía un mismo objetivo; entender que todos tenemos un horizonte amplio y que vamos hacia el mismo lado”.

¿Qué le dice la comunidad educativa que tanto lo aprecia, tras su Rectoría en el San Pedro Claver?

“Debo decirle que destaco los aportes de la familia claveriana, porque siempre nos permitió soñar y lograr grandes cosas en conjunto. Por eso agradezco la comprensión, los retos, el cariño, la cercanía, la credibilidad y el amor que me han expresado; todos ellos han sido importantes para mí. Estoy muy agradecido con la gente porque me ha dado más de lo que yo he ofrecido”.