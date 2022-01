Habrá paro de taxistas hacia el Aeropuerto de Bucaramanga

Una nueva protesta están programando los taxistas que trabajan en el Aeropuerto Palonegro, con motivo del alto costo que deben asumir al prestar el servicio público y porque aseguran que el transporte informal se hace más grande en esta zona.

De acuerdo con Richard Lizcano, del gremio transportador, hay un problema de años con la logística que tiene Transportes del Oriente y que ellos no ven con buenos ojos cada vez que deben asumir un servicio.

“La entrada de taxis al túnel de aeropuerto para recoger a los pasajeros se volvió un problema. Cada vehículo paga una boleta que comenzó en $2.000 y en estos momentos ya va en $3 mil", indicó el taxista.

Lizano indicó que se prometieron varias mejoras a las condiciones de los taxistas, por parte de la Aeronáutica, "pero no hubo cambio alguno. Ya no se controla piratería en el aeropuerto y cada vez nos vemos perjudicados”, señaló.

Por este motivo, cerca de 170 taxis que prestan el servicio en el Aeropuerto, harán un plantón el viernes 28 de enero donde esperan de esta forma, tener soluciones de raíz.

“Hemos pasado derechos de petición, tratamos de hacer las cosas bien y no somos escuchados por parte de las directivas de la aeronáutica. El viernes haremos un plantón y un desacato, estableceremos el no pagamos más en la zona del parqueadero. No queríamos llegar a esto pero no nos dan alternativa”, manifestó Ángel García, taxista de la ciudad.