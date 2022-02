$!En Bucaramanga, harán rebajas en multas por violar normas ciudadanas

¿Qué pasa si el infractor no paga?

Si alguien tiene un ‘comparendo’ y no lo paga, no podrá ser nombrado o ascendido en cargos públicos, no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, tampoco podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado ni ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, obtener o renovar el registro mercantil, inscribirse a los concursos que apertura la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizar trámites en las oficinas de tránsito y transporte ni acceder al mecanismo temporal de regularización que defina el Gobierno. Además se le iniciará un proceso de cobro coactivo con más celeridad, de acuerdo con lo estipulado en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el Decreto N. 207 del 8 de febrero de 2022.