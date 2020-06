¿Hasta cuándo se tomarán las medidas necesarias, para evitar así accidentes catastróficos?

Según la Secretaría de Ambiente se encuentran localizados cerca de 500 árboles que “podrían tener algún problema de estructura o que generan algún tipo de riesgo por problemas en el suelo”.

Para el ciudadano Jair Guzmán es “terrible esta situación”. Cuenta que el año pasado le cayó un árbol encima de su vehículo y asegura que le da “tristeza saber que ha habido muchos casos similares y que la Alcaldía no ha efectuado el respectivo control a los árboles en la ciudad”.

Frente a la problematica el subsecretario de ambiente de Bucaramanga, Helbert Panqueva, aclara que efectivamente “el municipio es el encargado de la administración, gestión, protección y planificación de la alborada urbana”.

Además dice que “el municipio en coordinación con la autoridad ambiental, sí son los responsables de los árboles urbanos y de todo lo que suceda con ellos incluyendo este tipo de eventos”.

Lo que quiere decir que ellos se tienen que hacer responsable de los daños. Pero, para lograr esto él aclara que “se tiene que adelantar el proceso administrativo para demostrar la responsabilidad del municipio”.

Y esto es difícil de lograr, según la experiencia de Guzmán. Cuenta que el golpe en su vehículo aún lo tiene porque no ha tenido dinero para arreglarlo.

“Iniciamos un proceso para alguna reposición por parte de la Alcaldía, pero fue algo muy desgastante. La Alcaldía le echaba la culpa a la Cdmb y la Corporación a la Alcaldía y llegó un momento en el que ya tocaba con abogado por lo complejo del proceso” expresa Guzmán.

Al final decidió no continuar “luchando”, ya que los mismos abogados le aconsejaron que no perdiera el tiempo, ni el dinero”. Y agrega que “el hecho ocurrió por el deterioro del árbol. Y lo peor es que no estaba lloviendo para que se cayera”.