Hay escasez de vacunas contra el COVID-19 en Bucaramanga

Ciudadanos de Bucaramanga y el área han manifestado que no han tenido la posibilidad de vacunarse con la segunda dosis de Moderna ni Sinovac pues al acercarse a los puestos habilitados les informan que no hay más vacunas. Esto es lo que informan las autoridades sanitarias de la ciudad ante el problema que se está presentando.

En Bucaramanga, el secretario de Salud, Juan José Rey, manifestó que la situación está compleja debido a que ya no hay disponibilidad de primeras ni segundas dosis de la vacuna de Moderna.

Rey afirma que el único biológico con el que cuentan para primeras dosis es el de Pfizer y que será administrado hasta que se acabe, únicamente para menores de edad y mujeres en estado de gestación. Afirmó que tienen alrededor de 3.500 dosis de Pfizer en las neveras.

Si este fin de semana llegan nuevas dosis de la farmacéutica se mantendrá la vacunación de primeras dosis.

De Sinovac, Pfizer y AstraZeneca están garantizadas las segundas dosis en los puntos de la ciudad. “Hasta el momento no tenemos dificultades con las segundas aplicaciones y esperamos no tenerlas”, indica el funcionario.

En Piedecuesta, Girón y Floridablanca sí cuentan con primeras dosis de Moderna pero no con segundas. Al área no volvieron a llegar vacunas de Janssen.

En el caso de Floridablanca, la secretaria de Salud, Olga Caballero, manifestó que no serán usadas las vacunas disponibles de Pfizer para otra población que no sean menores de edad o mujeres embarazadas, así no haya disponibilidad para las demás etapas.

“En este momento todas las etapas de la vacunación están abiertas y se vacuna de acuerdo a la demanda que haya. El Ministerio de Salud es el responsable de la compra de vacunas requeridas y su distribución a los departamentos”, indicó Caballero.

Girón actualmente tiene disponibilidad de Pfizer y AstraZeneca para primeras y segundas dosis hasta que se agoten las existentes. De Sinovac no hay vacunas para segundas dosis. Esta situación también se presenta en Floridablanca y Piedecuesta.

Por su parte, en Piedecuesta, desde la Alcaldía del municipio se confirmó que no iniciarán la vacunación para menores de edad hasta que el Ministerio entregue las dosis para cumplir con esta inmunización.

La segunda dosis de Moderna se aplicaría 84 días después de la primera

Los municipios del área tendrán que adaptarse a la posibilidad confirmada por el Invima de administrar la segunda dosis de esta farmacéutica, que puede ser aplicada entre 28 y 84 días después de la primera.

“Si el Ministerio de Salud nos envía las segundas dosis tres meses después tendremos que aplicarlas en ese momento. No tenemos otra alternativa ni autonomía sobre las vacunas pues dependemos de la distribución que se haga desde el Departamento”, se afirma desde la Alcaldía de Girón.

“Íbamos a tener problemas con las segunda dosis de Moderna pero ya con este lineamiento técnico del Ministerio lo solucionamos. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la población que se vacunó con Moderna recientemente que la segunda dosis de Moderna se va a aplicar a las 12 semanas”, manifestó Juan José Rey.

La autorización de la aplicación de la segunda dosis hasta los 84 días fue basada en la experiencia de otros países y la Organización Mundial de la Salud OMS, quien con base en las necesidades epidemiológicas, recomiendan el intervalo de 84 días, con el propósito de aumentar el número de individuos que se podrían beneficiar con la primera dosis de la vacuna.

Este fármaco está aprobado para población mayor a 18 años.