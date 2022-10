Hay tres convocatorias en Santander para formar parte de la Policía

La Policía de Santander mantiene abiertas las inscripciones para hombres y mujeres interesadas en formar parte de la Fuerza Pública, a través de tres convocatorias: prestación de servicio, patrullero, y oficial.

Los jóvenes entre 18 y 23 años de edad, solteros y sin hijos, son aptos para prestar el servicio en la Policía. Posteriormente tendrán la posibilidad de continuar en la institución como patrulleros.

La segunda convocatoria está dirigida a ciudadanos entre los 18 y los 26 años, para ser patrullero. Se admiten solteros, y casados con un hijo. Uno de los requisitos adicionales es ser bachiller. Hasta los 29 años igualmente se aceptan aspirantes con estudios técnicos o tecnólogos.

La tercera opción es para aspirar a cargos directivos y oficiales. A partir de los 16 años pueden ingresar los interesados, siempre y cuando cumplan con buen rendimiento académico.

“La preinscripción para el cargo de patrullero está a punto de cerrarse, irá hasta el próximo 15 de octubre. Las incorporaciones para auxiliar de policía irán hasta el próximo 25 de noviembre, es gratuita y la Policía brinda todo lo necesario; los atendemos en la carrera 12 N° 41-13. Y para la de oficiales aún no tenemos fecha de cierre definida”, informó a Vanguardia el intendente Daniel Martínez, miembro del Grupo de Incorporaciones de la Policía de Santander.

Tenga en cuenta que otros requisitos exigidos son: no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, no tener antecedentes disciplinarios ni fiscales, no estar incurso en investigaciones o indagaciones penales, no tener multas pendientes relacionadas con el Código Nacional de Policía.