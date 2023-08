$!Historia de cómo el cacao venció a la coca en Santander

En una finca de la vereda Vericute de Floridablanca vive el señor Héctor Mendoza, un campesino de 60 años, quien desde hace cerca de 35 estableció su vida en este sector del área metropolitana.

Aunque durante mucho tiempo fue el administrador de la finca que habita, con esfuerzo logró convertirse en propietario; de eso ya hace cerca de 10 años.

En la finca se cultivaban árboles de guanábano, pero como el terreno queda ubicado en una zona de ladera varias hectáreas permanecieron baldías.

Don Héctor dijo que “si uno siembra hortaliza aquí se daña mucho el terreno”, por eso él decidió que dejaría, por un tiempo, sin uso esta tierra.

En estas zonas baldías, cuando no hay opciones, algunos campesinos optan por ubicar allí plantaciones de coca. Sin embargo, el año anterior, Mendoza Rincón, se enteró que había una convocatoria para favorecer a campesinos que quisieran sembrar cacao en terrenos como el suyo.

“Unos vecinos me dijeron que había un link en el que uno podía postularse para ser beneficiado con una hectárea nueva de cacao. Fui a la Oficina de Desarrollo Rural de Floridablanca, me inscribí y tuve la fortuna de que, en pocos días, me dijeron que había sido favorecido”, expresó el labriego.

Luego de que se le diera luz verde para el proyecto de cacao, a su finca llegó un equipo técnico para analizar las condiciones del terreno y posteriormente le llevaron unas plántulas de cacao que, a la fecha, tienen ocho meses de sembradas.

Junto con su esposa y un empleado de planta, este campesino florideño se dedica todos los días a cuidar las plantas de cacao, para que en cerca de tres años desde el momento de la siembra comiencen a dar fruto.

“En terrenos de ladera el cacao ayuda mucho a proteger el terreno. Eso me permitió también sembrarle algunas maticas de plátano y otras de yuca. El cacao es una alternativa real para no pensar en cultivos ilícitos. Sí se puede producir y darle un valor agregado a nuestra tierra, formar empresa”, aseguró don Héctor.

Mientras su hectárea de cacao continúa creciendo, el labriego ya piensa en extender este cultivo a más zonas de su finca y poder sostener su economía con base en este cultivo.