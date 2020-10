Un inesperado accidente tiene a la familia Ayala, en el barrio Gaitán, pasando necesidades. La única persona que proveía sustento económico hoy está tendida en una cama, sin poder caminar, a la espera de una cirugía.

Dicha situación la enfrentan desde el pasado 17 de septiembre, cuando de manera sorpresiva una tractomula atropelló a Eliceo Ayala, mientras trabajaba en el parqueadero del barrio Kennedy.

El vehículo que causó el accidente huyó del lugar, causando daños a un muro del parqueadero. A pesar de que más adelante intentaron detenerlo, no fue posible y hasta el momento no hay rastro de él.

“Mi hermano estaba subiendo un colchón a un camioncito cuando de un momento a otro una mula se le vino encima lanzándolo varios metros, se metió donde él estaba trabajando y le fracturó la cadera”, relata Luz Marina Ayala, hermana de Eliceo.

Tras el accidente, vecinos del sector detuvieron una ambulancia que pasaba por el lugar que lo llevó al Hospital Local del Norte y posteriormente al Hospital Internacional de Colombia, HIC.

“Allí estuvo cinco días internado, me dijeron que se había vencido las dos caderas, que no podía caminar y debía guardar reposo. Yo no tengo como tenerlo cómodo, hemos tenido muchas dificultades porque nos hace falta una cama hospitalaria en donde esté mejor, porque siente mucho dolor”, agrega Luz Marina.

Sumado a esto, el próximo 22 de octubre Eliceo tiene una cita médica en su EPS con el médico que lo va a remitir a la cirugía. Sin embargo, su hermana está preocupada porque no tiene cómo llevarlo.

“No me han querido autorizar la ambulancia para su traslado a la cita. No sé cómo voy a llevarlo, no tengo dinero para pagar transporte o buscar alguien que me ayude. En últimas tendré que llamar a los bomberos”, manifiesta con preocupación.

Además de una cama cómoda y una ambulancia o transporte para llegar a la cita médica, los demás miembros de esta familia buscan algún empleo que les permita el sustento de la familia.

“Mi hermano Eliceo era el que más aportaba, el otro a veces cuida carros en la calle y yo no puedo trabajar porque soy discapacitada. Mi hija y mi sobrino tampoco trabajan, nos mantenemos con mercaditos que a veces nos da la gente, pero no tenemos como pagar servicios”.

Ante este panorama, esta familia de escasos recursos acude a la generosidad de los bumangueses para solucionar el problema de salud de su hermano y dar con el paradero de la tractomula que lo atropelló.