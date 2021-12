Durante los próximos días se aplicarán modificaciones en los horarios de operación y atención al público en múltiples establecimientos, empresas de servicios e instituciones oficiales en Bucaramanga y su área metropolitana.

Vanguardia le presenta a continuación los ajustes más significativos que se anunciaron para esta Navidad y fin de año.

Vacunación COVID-19:

Bucaramanga y Floridablanca confirmaron que este 24 de diciembre los puntos masivos de vacunación brindarán atención hasta mediodía y el 25 de diciembre no atenderán.

Bancos:

La mayoría de entidades y sucursales bancarias brindarán atención hasta la 1:00 p.m. este 24 de diciembre. El próximo 31 de diciembre los bancos no tendrán servicio en oficinas.

Centros comerciales:

No tendrán mayores ajustes. Por ejemplo, Parque Caracolí abrirá a partir de las 10:00 a.m. y cerrará a las 8:00 p.m. los días 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero; el 31 de diciembre cerrará a las 7:00 p.m.

En el caso de El Cacique precisó que brindará servicio en su horario habitual de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., incluyendo los festivos del 25 de diciembre y del 1 de enero. La Isla informó que el 24 y el 31 de diciembre tendrá servicio entre 8:00 a.m. y 10:00 p.m., y el 25 de diciembre y 1 de enero no abrirá.

Plazas de mercado:

Las cuatro plazas de mercado públicas de la capital santandereana (San Francisco, Guarín, La Concordia y Kennedy) atenderán hasta las 4:00 p.m. el 24 y el 31 de diciembre. No tendrán servicio el 25 de diciembre ni el 1 de enero.

Terminal y aeropuerto:

El Aeropuerto Internacional Palonegro operará de lunes a domingo entre 5:00 a.m. y 11:00 p.m.

En cuanto a la Terminal de Transportes de Bucaramanga, el 24 y 31 de diciembre los despachos se realizarán hasta las siete de la noche. Conforme con lo precisado, en los festivos del 25 de diciembre y del 1 de enero la Terminal retomará la atención después de las 10:00 a.m.

Servicio de aseo:

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, informó a los usuarios que tanto el 24 y como el 31 de diciembre llevará a cabo labores de barrido y recolección con normalidad. El 25 de diciembre y el 1 de enero se brindará servicio solamente en el Centro y en Cabecera; esta misma operación se planeó para los domingos 26 de diciembre y 2 de enero.

Por su parte Veolia Santander precisó que el 24 y el 31 de diciembre la recolección se iniciará horas antes de lo normal, a partir de las 4:00 en la mañana y desde la 1:00 en la tarde. El 25 de diciembre la operación se iniciará desde las 8:00 a.m. y el 26 de diciembre habrá normalidad en el servicio. El 1 de enero no habrá recolección y el 2 de enero el servicio se normalizará.

La Piedecuestana de Servicios Públicos indicó que el 24 y el 31 de diciembre sus rutas de recolección se iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y no se realizarán los recorridos habituales en horas nocturnas. El 25 de diciembre la operación se efectuará con normalidad y el 1 de enero no habrá servicio.

Metrolínea y Clobi BGA:

El Sistema Integrado de Transporte Masivo informó que este 25 de diciembre y 1 de enero se dispondrá servicio, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m. Se tendrá en operación todas las rutas, excepto la alimentadora AP14.

El resto de días Metrolínea funcionará en horario habitual, entre las 4:45 a.m. y las 10:00 p.m.

La empresa también informó la suspensión temporal del Sistema de Bicicletas Públicas de Bucaramanga. Los beneficios de Clobi BGA estarán disponibles nuevamente desde inicios de 2022, aunque no se precisó a partir de qué fecha.

Essa y acueducto:

Tanto la Electrificadora de Santander como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga suspenderán la atención en sus oficinas el 24 y el 31 de diciembre. El Acueducto agregó que el próximo 30 de diciembre los usuarios podrán hacer sus diligencias entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. en jornada continua.

Dirección de Tránsito de Bucaramanga:

No tendrá servicios en su sede administrativa el 24 ni tampoco el 31 de diciembre. Hasta el próximo 30 de diciembre la entidad brindará atención presencial entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. en jornada continua.

Dato: El periodo de vacaciones de la rama judicial se extenderá hasta el 10 de enero de 2022. A partir del 11 de enero entrante se retomarán las labores habituales.