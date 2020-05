Hospital Psiquiátrico San Camilo habilitó pabellón para pacientes con COVID–19

Con el fin de proteger a sus más de 200 pacientes, el Hospital Psiquiátrico San Camilo habilitó un pabellón con 16 camas para atender a futuros casos confirmados de Coronavirus que además cuenten con patologías mentales.

“En este momento no estamos exentos de que una persona contagiada con COVID presente además una patología psiquiátrica. En aras de proteger a los pacientes que tengo hospitalizados decidimos habilitar un pabellón. Hoy afortunadamente está desocupado”, manifestó Pedro Gutiérrez, gerente de la entidad.

El área totalmente exclusiva y supervisada, cuenta con 16 camas, insumos hospitalarios y médicos, personal altamente capacitado para la atención y cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, OMS.

“Los auxiliares, enfermeros, médico general y psiquiatra fueron capacitados en manejo del COVID, cuando no está avanzado o no es muy grave. Si es grave no recibimos al paciente, la idea es atender a aquellas personas asintomáticas”, agregó el Gerente.

Inicialmente el pabellón había sido habilitado para personal denominado inimputable. Una vez pase la contingencia se espera contar con ese espacio para 26 pacientes más.

“Es una tranquilidad para departamento saber que si alguien tiene Coronavirus y alguna patología psiquiátrica el Hospital tiene habilitado este servicio para brindarle atención”, concluyó Gutiérrez.

Un foro para hablar de salud mental

Este viernes a partir de las 8:00 a.m el Hospital Psiquiátrico San Camilo desarrollará un foro de salud mental a raíz de la pandemia, evento que será virtual.

“Desde hace dos meses comenzamos a observar que las personas que tenían patologías por psiquiatría previas y aquellas que no tenían comenzaron a tener ansiedad, trastornos de pánico, insomnio, ideas de muerte y hasta intentos de suicidio”, reveló el médico Pedro Gutiérrez.

Ante esta situación y gracias a la línea de la amistad, que atiende las 24 horas de manera gratuita, se dieron cuenta que la salud mental se está complicando por la pandemia.