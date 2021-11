“Incluso para la familia es mejor, pues cuando van a visitarlos a veces se encuentran con pacientes mayores y muchas veces se imaginan que ese niño en el futuro puede ser un paciente psiquiátrico adulto.

En la sede kids queremos darle esa paz y tranquilidad de que al momento de las visitas no van a ver otros internos, para que no piensen cosas que no son, aunque esto no garantiza que el menor no vaya a continuar con patologías a futuro”, explicó el Gerente.

En la sede kids habrá capacidad para atender a 60 pacientes. El objetivo es iniciar con una primera fase de atención de 25 o 30 pacientes y después ampliarla.

“Proyectamos que el 1 de diciembre ya tengamos la unidad nueva habilitada para que podamos trasladar a nuestros pacientes de la sede principal, que por ahora son cerca de 12, quienes continuarán recibiendo allí la atención médica psiquiátrica”.

Las patologías más comunes

Según el Gerente de San Camilo, en los menores de 14 años las patologías más comunes, por las que llegan buscando atención en el hospital son: adicción a sustancias psicoactivas, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y particularmente el trastorno por hiperactividad.

También mencionó que atienden menores de edad que han sufrido de abuso sexual que les genera trastornos de depresión o ansiedad.

En los adolescentes mayores de 16 años se evidencian las patologías más graves: esquizofrenia y trastornos afectivos bipolares.

En esta sede kids, el Hospital San Camilo atenderá menores hasta los 17 años.

Allí también estarán separados por edades, habrá un pabellón con 30 o 40 camas independientes para menores de 14 años y otra unidad para pacientes entre 15 y 17 años.