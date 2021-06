Hospital Universitario de Santander sí atendió a los policías heridos en Bucaramanga

Por redes sociales circuló un trino y un audio en donde se asegura que “me informan que en el @HUSantander no quisieron atender al policía herido y que el personal de atención le grita cerdos a la @PoliciaBmanga".

El trino fue publicado por Laureano Tirado, quien informó en otra publicación que la Procuraduría tenía conocimiento del tema porque el audio que acompaña el segundo trino se difundió en el Puesto de Mando Unificado creado para hacerle seguimiento a la protesta social.

De acuerdo con las publicaciones, una de las cuales incluía un audio de un policía narrando los hechos, se aseguró que a los uniformados heridos no los querían atender en el HUS y que personal médico les gritó insultos como 'cerdos'.

Dicho trino fue compartido por la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra de La Espriella, en su cuenta de Twitter.

Esta redacción pudo comprobar, por un lado, que los uniformados sí fueron atendidos en el HUS, contrario a una de las afirmaciones de Tirado y que fueron replicadas también en WhatsApp. Frente a las denuncias sobre insultos por parte del personal médico hacia los policías, una delegada de la personería aseguró que fue testigo de estos hechos y señaló a dos auxiliares de enfermería. Desde el centro de salud indicaron que están investigando.

Lo que dice el autor del trino

Al respecto, el autor del trino, Laureano Tirado, le aseguró a Vanguardia que el audio que publicó, junto a otros dos que no divulgó, fueron enviados por un miembro de la Policía Nacional que presenció los hechos.

“Ese audio me lo envía directamente un integrante de la Policía para contarme lo que estaba sucediendo. Me dice que fueron groseros y displicentes cuando ellos llegaron a la unidad de urgencias del Hospital Universitario. Tengo varios audios que narran los hechos, solamente publiqué uno. Decidí publicar porque me parece muy delicado que haya ocurrido el hecho”, comentó.

Además, Tirado le explicó a Vanguardia que su intención era dar a entender que “un hospital está al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción alguna. No puede haber selección y la atención debe ser oportuna para todas las personas”.

¿Qué dice el HUS?

Al respecto, Javier Martínez, coordinador de Urgencias del HUS, aseguró que no es cierto que los uniformados no fueron atendidos en el centro de salud y explicó que los tres hombres fueron atendidos “con el profesionalismo que siempre ha caracterizado a la institución”.

"Un paciente está en la UCI después de la cirugía. El otro paciente está en urgencias, siendo revisado por personal de cirugía plástica. Un tercer uniformado fue dado de alta. Estamos seguros que se les brindó una atención oportuna, humanizada y muy segura a los integrantes de la fuerza pública que llegaron al hospital", comentó Martínez.

Sobre los insultos, Martínez explicó que después de revisar las cámaras no encontraron material gráfico que corroborara la situación, pero añadió que dicho registro no incluye audio.

"El señor agente dice que en la sala de espera oyó que le decían algo. En el video se ve a los uniformados desde que llegan. Se les atendió conforme a los protocolos. Si los gritos fueron en sala de espera, es probable que hayan sido otros pacientes. El paciente fue ingresado, le aclaramos que lo estábamos protegiendo y le íbamos a brindar la mejor atención médica", indicó.

Martínez aclaró que los hechos de presuntos insultos por parte de personal médico a Policías serán investigados.

En entrevista con medios nacionales, Ángel de Jesús Campos Barrios, uno de los uniformados heridos, explicó que oyó cuando personas le gritaron ‘cerdo’ y decían ‘resistencia’, pero no se percató de quién fue el que lanzó los improperios.

“Entro al Hospital y cuando me toman los signos vitales escucho varias palabras, me gritaron ‘cerdo’ y ‘resistencia’. En ese momento estaba solo. Decido salir del área y dirigirme a donde estaban mis compañeros. Ahí los compañeros entraron a acompañarme. No alcancé a identificar a la persona que me gritó”, dijo Campos.

El uniformado, de 33 años, adscrito al Esmad, presentó quemaduras en el brazo izquierdo producto de una bomba incendiaria que fue lanzada a la Policía en la carrera 26 con calle 10, cerca a la UIS.

Lo que muestran las cámaras

Vanguardia obtuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad del sector de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS, en donde se ve que efectivamente los uniformados llegan a las 8:38 de la noche del 9 de junio al centro médico.

El uniformado, identificado como Ángel Campos, perteneciente al Esmad, ingresó a la sala del triage para ser valorado. En el tiempo que dura el uniformado en esta sala, decenas de personas, entre pacientes, familiares y personal de salud, recorren sus pasillos.

A las 8:40 ingresa un patrullero de la Policía para acompañar a Campos, pero se retira del lugar a las 8:41. Segundos después, el herido se levanta y se acerca a la puerta de la sala y llama al patrullero.

Una vez el hombre regresa, Campos le pide ayuda para quitarse los implementos de su uniforme. A las 8:43 ingresan dos uniformados más a acompañar al herido.

Entre las 8:46 y las 8:47 el herido estuvo solo en la sala y en por el lugar transitaron al menos cinco personas entre pacientes y personal médico. A las 8:47 ingresa un uniformado.

Un minuto después, mientras cuatro personas de civil pasaron por la sala, el herido y el uniformado salen de Urgencias.

Campo, junto a una patrullera, ingresan nuevamente a la sala a las 8:51 de la noche. En las imágenes se ve a una enfermera hablar con miembros de la Policía que acompañan al herido, mientras este recibe atención médica. A las 8:53 de la noche, Campos es ingresado a una habitación. En ese momento ya había personal de Policía de Rescate acompañando al uniformado.

‘Les salvaron la vida’

Sobre los hechos, el brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, afirmó que el hospital les salvó la vida a los uniformados.

"Después de varias cirugías, le sacan un artefacto del cuello a un uniformado. Les agradezco al personal médico por su oportuna intervención a nuestros policías que les salvó la vida. En este momento se encuentra en UCI recuperándose y oramos para que salga bien de esta agresión infame”, dijo Martín.

Sobre los insultos, voceros de la Mebuc le informaron a Vanguardia que debe ser el Hospital Universitario de Santander el que haga las investigaciones pertinentes, pues en lo que respecta a la Policía y sus uniformados, recibieron atención médica de calidad.

Personería pedirá investigación

A su vez, el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, informó que una funcionaria delegada de Derechos Humanos de la entidad hizo presencia en el Hospital Universitario y pudo constatar que dos auxiliares de enfermería “con sus actitudes y trato lanzaron improperios contra los servidores públicos”.

Arenas explicó que denunciarán los hechos ante la Procuraduría General de la Nación para que realicen las investigaciones correspondientes.

“La delegada de Derechos Humanos pudo constatar el trato indebido contra los servidores públicos. Por eso se estructurará la respectiva denuncia disciplinaria contra estos funcionarios. Dos enfermeros y un coordinador fueron identificados por la delegada. Presuntamente las palabras eran ‘a estos cerdos no los atendemos’. Palabras que justificaban las lesiones de los funcionarios”, indicó Arenas.