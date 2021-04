No se descarta que desde la Administración Departamental se ordene un toque de queda y ley seca desde las 6:00 p. m.; pues, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, el pasado 9 de abril se recomendó que “en las ciudades que tienen ocupación por encima del 85 % en sus camas de UCI, las medidas de restricción a la movilidad se adoptan desde las 6:00 de la tarde con medida de pico y cédula, incluyendo el transporte público”.

En estos momentos en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, como medidas restrictivas para la contención del COVID-19, está ordenado el toque de queda y ley seca todos los días desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

Por su parte la Gobernación de Santander confirmó que, hasta el sábado 24 de abril, se tenían esta región del país, 3.473 casos activos, de los cuales 185 se encuentran en hospitalización, 175 en UCI y 3.113 recuperándose en casa. Adicionalmente, se tienen 37 pacientes en UCI provenientes de otros departamentos.

Ante el aumento de casos, el Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ha pedido a los santandereanos acatar las medidas de prevención como el aislamiento físico y social; evitar salir de la vivienda y en caso de hacerlo que solo sea para satisfacer necesidades básicas; realizar los protocolos necesarios al ingresar y salir de casa; usar adecuadamente el tapabocas y lavar las manos frecuentemente; cuidar a los adultos mayores, así como otras acciones fundamentales que se deben llevar a cabo por el bienestar de todos.

Vacunación

Con corte al 25 de abril, la Gobernación de Santander informó que se han suministrado 208.494 dosis de los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, superando así el 84% de aplicación de biológicos. Esto significa que hasta el momento 152.586 personas han recibido la primera dosis y 55.908 personas han sido inmunizadas en su totalidad.

Sin embargo, no todo parece marchar muy bien, pues en un comunicado oficial, la Foscal informó que, por lo menos, ayer domingo no podía seguir con la vacunación para los mayores de 65 años, debido a la no disponibilidad transitoria del biológico.

En Girón también ocurrió algo similar en Avanzar Fos y Clínica de Girón porque no contaban con dosis disponibles de Sinovac.