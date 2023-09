$!Hurtos, fallas en la logística y otras dudas que dejó el fallido megaconcierto en Bucaramanga

No obstante, a las pocas horas, a través de un comunicado oficial, los organizadores explicaron que el concierto se debía cancelar a raíz de la lluvia que cayó en la noche de ese sábado.

Rafael Pedraza, empresario que organizó el megaconcierto de la Feria Bonita, explicó en pasados días a Vanguardia que “el escenario, por la parte de abajo, no filtró el agua y se inundó. Entramos en un riesgo a toda la gente y los artistas. Los artistas, cuidando la integridad física más que de ellos del personal, decidieron -entre todos- no presentarse pero no por error nuestro ni de nadie, sino por la seguridad e integridad de todos”.

Sin embargo, las versiones entregadas por asistentes al evento cuestionan esta versión.

Le puede interesar: Cierres viales para demoler el icónico puente de la jirafa en la carrera 9 con calle 42 de Bucaramanga

“Hacia las 9:20 se soltó la lluvia, que no fue tan fuerte. Después quedó cayendo una llovizna y nos tuvieron casi por dos horas, hasta las 11:00 p.m., con las luces apagadas. Dijeron que había riesgo, pero decenas de personas permanecieron sobre la tarima y no les pasó nada”, informó una fuente a este medio de comunicación.

De acuerdo con lo señalado por varias personas, ante la falta de iluminación, delincuentes comenzaron a ‘hacer de las suyas’ en medio del evento.

“Como estábamos cerca de la tarima, como a las 11:30 p.m. vimos movimiento de policía y resulta que estaban robando a los asistentes al concierto. Se robaron varios celulares. Seguidamente nos indican que el concierto se canceló y debemos salir del estadio”, advierten los testimonios de asistentes.