$!Incertidumbre rodea a los 500 mil usuarios de las EPS Sánitas y Sura en Santander

No obstante, desde el sector de las EPS se advirtió que tales recursos tampoco alcanzarían para cubrir la totalidad de los costos generados con la atención médica de los últimos meses.

La Asociación también dejó en claro, tras el anunció del Ministro de Salud, que no se trata de recursos adicionales para dichas EPS, sino de aportes que ya estaban definidos con antelación y que deben girarse prontamente.

Ana María Vesga, directora de Acemi, en entrevista ante medios nacionales de comunicación señaló que “el sistema tiene que estar irrigado adecuadamente de los recursos que necesita para poder pagar la red, para poder pagar a los proveedores y para atender con oportunidad”.

En Santander existen alrededor de 137.977 personas afiliadas a las EPS Sura, y cerca de 361.980 son usuarios de la EPS Sánitas.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos”, indicó en su momento Juan Pablo Rueda, presidente de Sánitas.