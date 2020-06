El primero de los casos se registró en el municipio de Landázuri. El hecho ocurrió el pasado viernes, justo cuando se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Allí las autoridades encontraron en muy malas condiciones de salud al oso hormiguero que habría sido atacado a machete.

La capitana Yady Angélica Torres Hernández, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de Santander, explicó que la ciudadanía reportó la situación tras encontrar malherido al animal. “Tenía una herida profunda en su cráneo”, describió.

El oso hormiguero continuaba con vida, así que la Policía Ambiental de Landázuri lo trasladó a un centro veterinario donde le brindaron los primeros auxilios. El animal quedó a disposición de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que se hicieron cargo del caso.

Al respecto, Alexcevith Acosta Sánchez, director de la CAS, explicó que ante la gravedad de las heridas el ejemplar fue trasladado a Barbosa para ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, falleció el pasado domingo mientras recibía atención. “Se evidenciaron heridas con arma blanca, el pobre oso no aguantó”, lamentó.

Lea también: Oso hormiguero pigmeo, especie en peligro de extinción, apareció en finca de Santander.

Cazadores en San Gil

Entre tanto, el pasado sábado se encontró sin vida otro oso hormiguero en San Gil. En un principio se rumoraba que había recibido un impacto por arma de fuego. Sin embargo, esta versión fue desmentida.

La capitana Yady Torres señaló que tras la publicación del cadáver en redes sociales, integrantes de la Policía Ambiental y la CAS se trasladaron hasta el lugar donde estaba el cuerpo. “Era un adulto, no se le pudo determinar el sexo por su alto grado de descomposición. Estaba siendo consumido por animales carroñeros de la zona”.

La Jefe de la Policía Ambiental de Santander detalló que este oso hormiguero no se le encontraron residuos de pólvora ni municiones, por lo que se descarta que la causa de su muerte haya sido un disparo.

“En labores de vecindario, adelantadas por la Policía Nacional, la comunidad manifestó que en ese sector algunas personas usan tramperos, lo cual pone en riesgo a la fauna silvestre y a la comunidad que pueda transitar por este lugar cercano a la laguna La Vega”, advierte Torres.

De acuerdo con la oficial, se trata de trampas que utilizadas para cazar o capturar especies para que la fauna silvestre no se aproxime a las residencias. “Hay diferentes clases de trampas, muchas están ocultas y tienen carnadas para que los animales caigan”.

Las autoridades indagan qué puede estar ocurriendo por este sector y pusieron en marcha una campaña de prevención para que la ciudadanía no emplee esos medios que no solo afectan a la vida silvestre sino que además pueden generar la muerte de animales domésticos.

Lea también: Video: Oso hormiguero fue hallado en la Terminal de Bucaramanga.

Rescate en Bucaramanga

El pasado domingo, Raúl Villabona, residente del barrio Bucaramanga, se llevó una gran sorpresa cuando a pasadas las 6:00 a.m. del domingo se aproximó a la azotea de su vivienda que colinda con una zona boscosa. Allí descubrió un gran oso hormiguero enrollado en un rincón.

“Al lado de mi casa hay un árbol grande de almendros y otros de mango. Yo creo que el animal se trepó a las ramas y cayó a la placa. Al verlo me causó impresión”, narró el hombre.

Seguidamente se comunicó con la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a los pocos minutos llegó a la residencia el guía canino en detección de fauna silvestre Edgar Eduardo Carrillo, miembro del grupo de la Policía Ambiental.

El uniformado se puso los respectivos guantes para evitar ser cortado por las garras delanteras del animal que cayó desde aproximadamente un metro de altura. Por varios minutos intentó capturar a la especie que se resistía con la fuerza de sus brazos y cola prensil. Para manipularlo fue necesario el uso de una escoba, fue así que mientras el oso se distrajo apretando el palo, pudo ser tomado para ser ubicado en un costal.

El ciudadano pidió a la comunidad no maltratar a estos animales. “Ellos simplemente están buscando la manera de sobrevivir. La gente no los conoce y ellos pueden reaccionar agresivamente y lastimar con las garras filosas que tiene. Pero realmente es una animal hermoso, pero sí me produjo nervios”, relató Villabona.

Lea también: Como un nadador profesional, un chigüiro decidió disfrutar de una piscina en Santander.

El hombre lamentó de la muerte de los otros dos osos hormigueros y recalcó que la mejor opción en esos casos es llamar a las autoridades que son expertas en estos casos. “Deben llamar a la Policía que son los que saben darle un manejo adecuado a la situación. La naturaleza es lo único que nos queda”.

Este oso hormiguero fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, donde es valorado antes de volver a ser liberado en su hábitat natural.