Indisciplina en Bucaramanga: ¿por qué se niegan a usar tapabocas en plena pandemia?

El bochornoso episodio que protagonizó una pasajera de Metrolínea, quien se subió al bus sin portar el tapabocas y ante los reclamos de la gente respondió que “de algo nos tenemos que morir”, puso en evidencia la indisciplina que reina con este elemento de bioseguridad.

A juicio de expertos en cultura ciudadana, como Yani León, “sorprendió la agresividad que manifestó esa persona, poco cívica por cierto, cuando se le objetó por el no uso del cubrebocas”.

Para ella este acto no es un hecho aislado. En un reciente laboratorio ciudadano, elaborado por el programa ‘Cómo Vamos’, se evidenció que en una calle como la del Paseo del Comercio, tres de cada diez ciudadanos no usan el tapabocas, cuatro no se lo ajustan bien y solo tres lo portan como debe ser.

Además, la gente no respeta el debido distanciamiento en la calle ni en el bus; y en general no acatan las normas de bioseguridad.

En el mismo laboratorio se detectó que en un promedio del 60%, los transeúntes del Centro han sido sorprendidos violando las mínimas reglas contempladas en la emergencia sanitaria.

Esta falta de cultura ciudadana, según el docente universitario Gonzalo Ordóñez, “desnuda el poco criterio que tiene el transeúnte para evaluar sus propias acciones. La gente no ha entendido la responsabilidad que le corresponde adoptar en este tiempo de pandemia”.

“Este absurdo modo de actuar se origina en una mala educación, la cual desencadena en falsas rebeldías e irresponsabilidades de muchas personas que se movilizan por la calles”.

Para el gerente de la COVID-19, Luis Felipe González Castro, “el no usar el tapabocas es un acto poco cívico, que va en contra de la salud pública. Los transeúntes deben acatar las medidas de prevención que buscan frenar la propagación del virus”.

Según él, “la exigencia de la mascarilla no debe ser entendida como una acción forzada, sino como un acto necesario de salud y de solidaridad: utilizar una máscara de tela podría evitar que personas aparentemente sanas infecten a otros de coronavirus si son asintomáticos”.