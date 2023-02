De acuerdo con el último informe de desempleo del Dane, el área metropolitana de Bucaramanga tiene la menor tasa de desocupación del país con un porcentaje de 7,9 %.

Sin embargo, las cifras también señalan que del total de las personas que tienen un trabajo en la ciudad, el 45,8 % lo desarrollan en la informalidad. Trabajadores como los protagonistas de estas historias

Nelson Mejía es un hombre de 65 años, habitante del barrio Campo Hermoso. Del total de su vida, cerca de 40 años los ha dedicado al trabajo informal. Vendió frutas, verduras, ropa, zapatos y actualmente ofrece limonada de panela y mangos en la esquina de la carrera 16 con calle 34, en el Centro de Bucaramanga.

Mejía o ‘El Bendecido Papi Jhon’, como le dicen sus amigos, afirmó que comenzó su trabajo como informal por necesidad, y porque sus hijos y esposa necesitaban de él para salir adelante. Sin embargo, ahora quedó solo y depende de su trabajo para subsistir.

Este vendedor asegura que lo más difícil del comercio en la calle es el clima y los días en los que hay poca venta y no se logra ‘bajar bandera’.

“Para alimentarme toca primero vender. Entre desayuno y almuerzo me gastó $17.000. Si me va bien puedo llevar algo para preparar comida. Además, me toca pagar $60.000 mensual para el parqueadero de mi puesto. A veces uno no hace ni $10.000 en el día”.

Para ahorrar lo del transporte camina desde la casa al trabajo. No obstante, las labores de pie por más de cuatro décadas le pasaron factura y se le dificulta caminar. Dice que, por fortuna, tiene seguro médico y lo atienden “bien”.