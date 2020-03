$!Infórmese, no caiga en los mitos que rondan el coronavirus

La principal forma de combatir cualquier virus respiratorio es la prevención y la higiene, aseguran expertos. También hacen énfasis en la información, para no caer en falsas creencias sobre los virus, por ejemplo, el coronavirus o Covid-19.

Mauricio Orozco-Levi, jefe Médico del Servicio de Neumología de la Fundación Cardiovascular, FCV - Hospital Internacional de Colombia, HIC, explicó que para interrumpir la cadena de transmisión de un virus respiratorio, es vital aislarse socialmente cuando se registran síntomas de gripe, usar mascarillas médicas y soluciones antisépticas, lavarse las manos con alta frecuencia y evitar el contacto físico directo con una persona infectada.

“La estrategia de prevención para evitar la transmisión, implica romper esa cadena con estrategias que permitan aislar a los individuos infectados de aquellos que no lo están”, mencionó.

Mitos y realidades

El médico Mauricio Orozco-Levi analizó los mitos y realidades que se han tejido alrededor del Covid-19.

¿Paquetes que provienen de China pueden contagiar el virus?

Esta situación aún no se ha demostrado. Aunque los virus respiratorios pueden persistir durante cierto tiempo en objetos, facilitando la transmisión entre personas, dado que el tiempo de viaje entre China y Suramérica es considerable, se esperaría que el virus no sea capaz de infectar.

¿El coronavirus se contagia con estornudos, besos y abrazos?

No es el gesto lo que importa, sino la cercanía y el contacto con una parte del organismo que pueda tener los virus. Ojos, nariz y boca implican un mayor factor de riesgo, porque es donde están las secreciones respiratorias.

¿El tapabocas nos aleja del virus?

Las personas que no manifiesten síntomas respiratorios tales como tos no necesitan usarlo. Los tapabocas buscan disminuir la transmisión desde un individuo enfermo a uno que no lo está, pero no se ha demostrado que usarlo acabe con el riesgo de presentar la enfermedad.

¿Tomar suplementos vitamínicos hace el sistema inmune más fuerte y evita el contagio?

No hay ningún elemento nutricional que se consideren eficaces para disminuir el riesgo de infectarse con los virus respiratorios. Las principales medidas de protección es el lavado de manos. Además no hay nada que se pueda comprar por Internet, en farmacias o preparar en casa que mejore o disminuya el riesgo de infectarse.

¿Todos nos infectaremos con coronavirus?

Por cada persona infectada y con síntomas, entre dos y tres personas cercanas o en contacto con el paciente desarrollarán la enfermedad, pero no todos harán síntomas típicos ni se enfermarán de gravedad. Es más frecuente la enfermedad leve o asintomática.