$!Ingeniero mecánico de la UIS participó en la histórica misión Mars 2020 Perseverance de la NASA

Sobre la hazaña científica, el hombre resaltó que “lo vivido el 18 de febrero fue muy excitante porque teníamos encima los ojos del mundo. Hubo gran inversión humana. económica y de tiempo para este avance científico y todo eso se iba a resumir en los siete minutos que duraba el aterrizaje del robot en Marte. Para nosotros fue como ganar un Mundial de Fútbol, un momento de gran alegría porque teníamos miedo que alguien dijera que se había estrellado. Afortunadamente todo fue un éxito y ahora seguiremos en el trabajo de buscar vida en Marte".





Su pasión por los aviones y todo lo relacionado con el tema aeroespacial, sumado a su responsabilidad e inteligencia, generó que en el año 2000 se fuera a vivir en Estados Unidos para continuar su crecimiento personal y profesional.





En ese año se graduó como ingeniero mecánico de la UIS y fue el fin del ciclo de una las mejores etapas de su vida. Si bien nació en Bogotá, creció en San Gil por ser el municipio de nacimiento de su padre. Allí estudió el bachillerato y luego se trasladó a Bucaramanga para iniciar su formación profesional.





Sobre su formación universitaria, Moreno recordó que “la UIS me dio todo, me encantaba el ambiente, yo vivía prácticamente en la Universidad. Llegaba a las 5:30 a. m. porque tenía clase de 6, iba primero a Comedores, desayunaba ahí y pasaba a estudiar. También me permitió viajar y conocer Europa porque yo fui integrante de la Coral Universitaria, una gran experiencia. Tengo grandes amigos en Colombia y siempre me encuentro con ellos cada vez que voy de vacaciones”, recordó el ingeniero mecánico.





Trayectoria





Después de llegar a Estados Unidos y trabajar por unos años en distintas empresas, en 2005 creó su propia compañía llamada M&M Engineering y tiempo después fue contactado por la NASA para trabajar como contratista en proyectos puntuales. Gracias a su destacada labor, hace tres años fue nuevamente llamado, pero esta vez ya para ser trabajador directo de la agencia estadounidense.





Desde ese momento ha sido fundamental en las misiones espaciales que adelanta la NASA en pro del avance de la humanidad, como por ejemplo lo sucedido con Mars 2020 Perseverance en Marte.





“El rover se lanzó el 30 de julio de 2020 al espacio y el objetivo es que recolecte muestras útiles que nos permitan seguir analizando la posibilidad de vida en ese planeta. El dispositivo está equipado con tubos para que él mismo las recoja y desde ahora ya estamos analizando cómo haremos para traerlas a la Tierra. También se caracterizará la geología y el clima de Marte para ir planeando la futura exploración humana”, indicó Moreno Montoya.





Según él, es posible que ya en 20 años se pueda tener al primer ser humano en Marte, por eso la importancia del trabajo exitoso con la misión espacial que llegó el 18 de febrero.





Durante su estadía en el planeta rojo, el vehículo también transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.





Moreno Montoya es optimista con la labor que se está haciendo en la NASA para explorar Marte e incluso la Luna. Según él, es probable que en aproximadamente cuatro años se pueda tener noticias favorables sobre una nueva llegada del ser humano a este satélite, tras lo ocurrido el 20 de julio de 1969.





Es por esto que el colombiano invita a los estudiantes a que sigan motivados en prepararse y llegar lejos. “En 2019 estuve en la UIS compartiendo con el profesor Julián Rodríguez Ferreira y los estudiantes que integran el semillero cohetería e ingeniería aeroespacial que él dirige. Me encanta el trabajo que allí se realiza porque estas actividades extracurriculares son un plus a la hora de salir a la vida profesional. Todo esto hace la diferencia al momento de presentarse a una entrevista de trabajo, por eso es una gran ayuda para la vida de estos jóvenes”, manifestó Moreno Montoya.





Asimismo el ingeniero mecánico recomienda a los estudiantes a seguir motivados en el estudio y en la preparación para llegar lejos. Reconoce que no es fácil llegar a trabajar en la NASA, pero que los proyectos están en marcha y se necesitan personas apasionadas en el tema.





“Es importante que se siga trabajando en todo lo relacionado con lo aeroespacial. En la NASA tenemos proyectos para llegar nuevamente a la Luna, a Marte y conseguir que algún día el ser humano pueda vivir en otro planeta. No hay que perder la motivación y hay que seguir preparándose, por eso hay que aprovechar las enseñanzas que se dan en la universidad”, aconsejó.





Por lo pronto, el ingeniero mecánico UIS continuará radicado en Pasadena (Estados Unidos) y seguirá trabajando en la misión a Marte y de esta manera aportar al desarrollo de la humanidad.