Inició la edición 22 de las Olimpiadas para Personas con Discapacidad UMB en Bucaramanga

Como todos los años, llegó el momento de que los deportistas especiales de Bucaramanga demuestren su talento en la edición número 22 de las Olimpiadas para Personas con Discapacidad, organizadas por la Universidad Manuela Beltrán.

Este año, como pasó en 2020, las olimpiadas serán de manera virtual, para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 en los niños. Antes de la pandemia reunía a los mejores deportistas en diferentes disciplinas.

Laura Garavito Escobar, directora de Bienestar de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que gracias a la virtualidad se realiza un mismo evento que reúne a las delegaciones de deportistas de Bucaramanga, Bogotá y otros municipios de Cundinamarca.

“Tenemos más de 70 fundaciones inscritas y más de 2 mil deportistas que demostrarán sus habilidades en representación de Bogotá, diversos municipios de Cundinamarca y de Bucaramanga, Girón. Floridablanca y San Andrés en Santander”, destacó.

Con el acto inaugural y el festival de danza, en donde se presentaron todas las fundaciones, comenzaron de manera oficial las olimpiadas, que se extenderán por cuatro días.

“Como será un evento virtual no podremos tener competencias deportivas pero sí diversos retos para todas las discapacidades. La idea es fomentar la sana competencia y las diferentes habilidades físicas de cada uno de los participantes. Al final todos los chicos van a recibir su medalla”, indicó Laura Garavito.

Además de las competencias, la jornada de las olimpiadas también dedicará un espacio para capacitar a los cuidadores y los docentes de los niños.

“Este es un proyecto de responsabilidad social a través del cual favorecemos la inclusión educativa y la participación de la academia, pues se involucran nuestros estudiantes de salud. Además hay muchas fundaciones apadrinadas por la universidad, en donde se promueven varios temas”, agregó Garavito.

Este miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. será jornada deportiva. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. también habrá jornada de capacitaciones.

El jueves la jornada será dedicada exclusivamente a conferencias enfocadas en distintos temas que tienen que ver con las realidades de la discapacidad en salud, trabajo, cuidado, educación, deporte, entre otros.

La clausura será el viernes a las 2:00 p.m. y será transmitida en vivo por la página de la Universidad como todos los demás eventos.

Si quiere participar de las jornadas o conocer más de cerca las actividades puede hacerlo a través de este link.