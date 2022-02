Intensas lluvias dejaron a Bucaramanga en calamidad pública

Desde las 4:00 a.m., los 2.000 habitantes del asentamiento humano Luz de Salvación se enfrentaron a un desalentador panorama. La vía de acceso empezaba a ser obstaculizada por lodo y piedras, y los movimientos incesables de tierra amenazaban con sepultar los inmuebles.

El 14 de febrero no tuvo clemencia con los habitantes de Bucaramanga, sobre todo aquellos que habitan en zonas de alta vulnerabilidad por ocurrencia de fenómenos naturales.

María Gilma Jiménez, una de las líderes de este sector, aseguró que una vez se dieron cuenta del daño, trabajaron en el empalme de la tubería para que las personas pudieran limpiar sus viviendas.

“El problema es que aquí en el día no llega agua, sino hasta en la madrugada. Entonces las personas han limpiado con pala lo que han podido porque lavar no se puede. Nosotros tenemos muchas necesidades y con esta emergencia mucho más, gracias a Dios no tenemos pérdidas de vidas humanas. Pero, la verdad, es muy difícil todo esto”, anotó.

Jiménez y otros residentes más de la zona señalaron que solo hasta ayer, tras la emergencia, recibieron visita de la Alcaldía de Bucaramanga, Empas, Bomberos, Defensa Civil, Policía y Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras autoridades, pues ninguna de sus solicitudes y peticiones habían tenido eco. “Nos tuvo que pasar algo para que nos atendieran. Realmente es muy difícil estar en este estado porque uno hace muchos esfuerzos para tener una casita. Aquí nosotros ni siquiera tenemos transporte, solo mototaxistas. Lo único que tenemos legalizado es la luz”.

Uno de los damnificados, con su celular, grabó los duros momentos que se estaban viviendo, con la voz quebrantada mostraba cómo su casa se la “tragaba” el lodo. Dijo incluso que se salvó porque minutos antes se había despertado y se encontraba en la sala.

El video, incluso, fue publicado por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, con un mensaje que decía “A Jairo lo vamos a ayudar, al igual que todas las familias afectadas. Gracias a Dios no hay vidas perdidas. Desde temprano están en el lugar Bomberos, Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Policía y Ejército ayudando a mover escombros y censando a las personas afectadas”.