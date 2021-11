$!Interpuestas más de 500 quejas por exceso de ruido

“Se han tenido que aplicar 72 medidas de seguridad (suspensiones temporales) a los establecimientos sujetos de inspección por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente, por no cumplir lo establecido en las normas sanitarias o por incumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, se indicó desde la Administración Municipal.

“Falta más efectividad”

Iniciando septiembre la comunidad de Cabecera y los comerciantes de negocios nocturnos realizaron un pacto con acompañamiento del Gobierno Local, con el fin de prevenir y reducir problemas como el exceso de ruido y el caos de movilidad en sitios como ‘Cuadra Play’. Pero varios habitantes de la Comuna 12 consideran que “ese acuerdo se incumplió”.

“Hay negocios en los que es recurrente el problema de ruido, debido a que no cierran las puertas de las terrazas o simplemente no activan los sistemas de insonorización. En unas discotecas también abusan con los bajos, lo cual hace que las viviendas vibren. Hay establecimientos que ya están plenamente identificados como infractores, pero las autoridades no pasan de la pedagogía y no los cierran. Falta efectividad de las autoridades para hacer cumplir el pacto que se firmó, ya nos hemos reunido dos veces para recordar los compromisos”, manifestó Trinidad Flórez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera.

Le sugerimos leer también: El horror del ‘cuarto de castigos’ de las fundaciones de Bucaramanga

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia se estableció que “el máximo permitido durante las horas del día en las zonas residenciales es de 65 decibeles (dB); en zonas comerciales e industriales hasta 70 dB y en zonas de tranquilidad 45 dB; mientras que en las noches el máximo permitido es de 45 dB en zonas residenciales; 60 dB en comerciales; 75 dB en industriales; y 45 dB en tranquilidad”.