$!Investigan presunta red de tramitadores en la Oficina de Pasaportes de Santander

“Tratamos desde tres países”

Yadira Chacón es una bumanguesa radicada en los Estados Unidos, a donde llevó a sus padres para que pudieran ser vacunados contra la COVID-19 con mayor prontitud. Ella nunca imaginó la travesía que iba a tener que afrontar.

La mujer narró que “por más de tres meses estuvimos insistiendo con mis hermanos en la plataforma de la gobernación y no nos dieron cita, tampoco nos dieron solución. Escribimos al correo que nos dieron y nada se pudo, llamamos a la gobernación y a la Oficina de Pasaportes y tampoco hicieron nada. Incluso mis papás fueron en persona pero no los atendieron.

“Con mi hermano desde Argentina, mi prima desde Colombia y yo desde Estados Unidos a la 1:00 p.m. estábamos todos los días conectados tratando de solicitar la cita, pero nunca pudimos. La plataforma se cae mucho y no deja acceder”, dijo Chacón.

Frustrada y angustiada porque sus padres continuaban sin poder obtener dicho documento de viaje que permite la entrada a los colombianos en cerca de 129 países, Yadira decidió acudir a uno de estos tramitadores luego de la recomendación de un vecino.

“Llamé al número que me dieron y en 36 horas ya tenía las citas para mis papás. Me pidieron el usuario de la plataforma y me indicaron a qué cuenta transferir el dinero. Casi al día siguiente me llegó un correo de la Oficina de Pasaportes con la fecha y hora de la cita”, relató esta bumanguesa.

En las evidencias aportadas por Yadira, se observa que transfirió un total de $60 mil a la cuenta que mencionó.

“A uno lo que le indigna es que haya que pagar por algo que es gratuito, y que ahora se volvió todo un negocio. Me sentí ridícula tratando de acceder a una plataforma que no sirve, y que evidentemente está alterada. Por eso el país está como está, por estos hechos irregulares. Debemos denunciar”, dijo Chacón.

También le puede interesar: Así planean en Bucaramanga el paro del 28 de abril próximo

“Si es urgente, la gente me cancela el doble”

En redes sociales se multiplican los mensajes de tramitadores que se ofrecen para agendar citas ante la Oficina de Pasaportes de Santander, lo mismo ocurre en postes y paredes en calles de la capital santandereana, en donde se observan avisos para la programación de tal atención.

Contactamos a uno de estos tramitadores, simulando el caso de una familia compuesta por cuatro personas, que necesitaban pasaportes para la próxima semana.

El sujeto nos dijo que “tengo citas disponibles para dentro de dos semanas. Cuando es cita para una sola persona cobro $40 mil, pero como se trata de una cita familiar la dejo en $80 mil... si el caso es muy urgente, puedo programar la cita para dentro de dos días, la gente me cancela el doble y yo se la agendo. Entonces, si una cita vale $40, me cancelan $80 y yo la programo urgente”.

En el trabajo realizado también pudimos observar que, justo en las afueras de la Oficina de Pasaportes de Santander, localizada en la calle 52 # 35-27, hay personas que ofrecen de forma disimulada las citas para dicho documento.

¿Qué dice la Gobernación de Santander?

Jéssika Moreno Martínez, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander, aseguró a Vanguardia que “es importante aclarar que en la Administración Departamental no hemos evidenciado ninguna irregularidad con los funcionarios de la oficina ni de la gobernación.

“Sin embargo las autoridades competentes ya tienen conocimiento de este caso, para que sean ellas las encargadas de dar trámite a las denuncias y aclarar estos hechos”, añadió la funcionaria.

Moreno Martínez recalcó que la asignación de citas se hace “de forma transparente” mediante la plataforma en cuestión. También aseguró que, como resultado de los controles internos adelantados, se logró identificar varias direcciones IP (conjunto de números para localizar a un equipo de cómputo) desde las que se hacían numerosas solicitudes de citas, presuntamente por parte de los tramitadores.

“Lo que sucede con la plataforma es que en algunos momentos colapsa, debido a la gran cantidad de usuarios que tratan de solicitar cita al mismo tiempo. Ya estamos trabajando en la estructuración de una nueva plataforma, mucho más segura, ágil y confiable. Con ella también pretendemos neutralizar el actuar de los tramitadores”, explicó la Coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander.

Conforme con lo precisado, diariamente se asignan en promedio 150 citas mediante la plataforma, mientras puede haber hasta mil usuarios tratando de programar su atención presencial para la expedición del documento de viaje.

Las estadísticas oficiales indican que antes de la pandemia la Oficina de Pasaportes de Santander expedía anualmente alrededor de 40 mil documentos. Con el inicio de la pandemia la atención se interrumpió por cerca de cuatro meses, y en 2020 se expidieron cerca de 16 mil pasaportes. Durante el primer trimestre de 2021 se tramitaron más de 7.300 documentos.

Andrés Ardila Pérez, director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Santander, anunció que “pensando en la necesidad de la ciudadanía, el próximo jueves 29 de abril vamos a disponer cerca de 2 mil citas a través de la plataforma, que se habilitará a partir de las 8:00 a.m.

“Adicionalmente, el próximo sábado 8 de mayo vamos a brindar una jornada con atención presencial en la Oficina de Pasaportes, de acuerdo con todas la medidas de bioseguridad, para que las personas acudan a las instalaciones a solicitar su cita, quienes tal vez no han podido hacerlo por la plataforma”, agregó el funcionario.