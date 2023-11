JEP imputó al excomandante de la Segunda División por presuntos casos de falsos positivos en el Huila

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió imputar a 35 militares por casos de falsos positivos ocurridos en el departamento de Huila entre 2005 y 2008.

Entre la lista de imputados se encuentran cinco generales, entre ellos el mayor general (r) Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, bumangués de nacimiento y quien entre 2020 y 2021 fue comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, que opera en los santanderes, Arauca, Boyacá, César, Bolívar.

Además de Pinto Lizarazo, cuatro altos mandos fueron imputados por esta jurisdicción por “crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”.

Estos casos de falsos positivos, según la JEP, se dieron en la jurisdicción de la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre 2005 y 2008, en la que se presentaron cerca de 200 homicidios de personas que fueron presentadas como bajas en combate, pero que en realidad no se encontraban en combate.

De acuerdo con la JEP, los militares activos y retirados que fueron imputados pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y a la Novena Brigada que opera en el departamento de Huila.

Por este motivo, la JEP llamó a varios altos mandos a reconocer responsabilidades, entre los que se encuentran el mayor general Miguel Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Pérez Laiseca.

Mientras que en la calidad de coautores, el llamado fue para los mayores generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

La decisión fue conocida este lunes, 20 de noviembre. En ella, la JEP indicó que “192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate”. En otras palabras, según la JEP, el 73 % de los resultados operaciones presentados eran falsos.