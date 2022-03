Joven denuncia acoso de un conductor de InDriver en Bucaramanga

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 13 de marzo, cuando la joven, de quien no revelaremos su identidad, solicitó un servicio de transporte por la aplicación InDriver.

La mujer le dijo a Vanguardia que debía trasladarse desde el sector de Conucos, en donde estaba celebrando el cumpleaños de un amigo, hasta su casa en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

"Yo pedí el carro a las 11:40 p.m., pero me estaban pidiendo una tarifa muy alta por el viaje, por lo que decidí esperar un poco hasta encontrar un conductor que me ofreciera una tarifa menor", dijo.

El conductor de un Chevrolet Spark GT azul le ofreció $13.000 por el viaje, a lo que ella accedió.

"Él me puso menos precio a comparación de los demás, por eso lo acepté. Desde que llegó me abrió la puerta de adelante, yo siempre me subo atrás a menos que me digan que por cuestiones de Policía debo hacerme adelante. Me empezó a hablar, a preguntarme si tenía novio... Dijo que tenía unas piernas muy bonitas. Me empecé a sentir incómoda, le escribí a mis amigas para que supieran dónde estaba, por si me pasaba algo", dijo.

Puede leer: Mujeres denuncian acoso sexual por parte de conductores de plataformas en Bucaramanga

A mitad de camino, el hombre, que en la aplicación se hace llamar Alfonso le empezó a tocar la rodilla levemente, "la verdad yo ya estaba mal, tenía miedo..."

Según narró, el conductor le preguntó si le podía tocar las piernas. Ella no supo que responder. "Se me hizo un nudo en la garganta, no pude hablar. Por el lado del Asilo San Rafael empezó a disminuir la velocidad, ahí hay una parte muy oscura, sentía que se iba a detener".

"Más adelante empezó a cogerme la pierna y me decía que cuando me tocaba sentía muchas cosquillas en el pantalón, yo cogí mi celular y empecé a disimular que escribía pero estaba grabando, cuando el veía que tenia el celular, dejaba de tocarme. Realmente yo quede en shock", dijo la mujer.

"Sentía que si le decía que por favor no me tocara se iba a poner agresivo, le escribí a mis amigas, llamé a mi mamá para decirle que estaba apunto de llegar..."

Al llegar a su destino, la joven le pagó y se bajó rápidamente, pero no le dijo a nadie. "Tengo miedo de contarle a mi mamá, no porque me vaya a juzgar sino porque sé que va a ser muy duro para ella. No sabía qué hacer, uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos, pero no quiero que nadie más pase por lo mismo", reveló.

Esa noche, dijo, no pudo dormir. Al otro día no se pudo levantar para ir a clase. Al mediodía le entró una llamada y ella contestó, porque era un número sin identificar. Era Alfonso. "Me pareció un descaro y no aguanté, le dije que no me llamara, que no me buscara, que no quería nada con él. Por favor si lo ven no lo acepten, envíen la ubicación siempre, miren que las placas coincidan con las de la aplicación", escribió en sus redes.

El conductor ya fue reportado en la aplicación. InDriver se contactó con la joven y le comentó que el señor ya fue expulsado de la plataforma y le ofrecieron terapia psicológica gratuita.