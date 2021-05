$!Joven denuncia mal procedimiento en cirugía estética en Bucaramanga

El 16 de junio de 2020, Angie Tatiana Arroyave decidió entrar a cirugía para reducir el tamaño de sus seños, pues la talla 40 le había causado molestias en la espalda. El doctor Camilo Reyes fue el encargado del procedimiento pues, explica Arroyave, tuvo buenas referencias de una amiga que se operó con él.

“Yo no visito ningún otro cirujano, sino voy de una con él (Reyes) por la recomendación de mi amiga. Iba por reducción de senos, pasar de talla 40 a 36, pero él me recomienda realizarme un implante para que queden más lindos. Ingreso a una cirugía y me preparo para 15 días de incapacidad, porque eso fue lo que él me dijo”, contó la joven.

A los dos días la mujer notó que sus senos estaban sangrando. Ante el susto, le escribió al doctor quien le pidió aplicarse una crema.

“Me dice que era normal. Compro la crema y me la aplico, pero dos días después el sangrado no para. (Reyes) me dice que me vaya a la clínica con urgencia porque sus senos tenían una reacción no debida”, explicó.

Según la joven, cuando el cirujano la volvió a valorar, le dijo que debían realizarle otra intervención pues “sus senos se estaban necrosando (Muerte de células o tejido) porque no le llegaba oxígeno”.

Dos días después del segundo procedimiento, al abrir las vendas para hacer limpieza Arroyave y su mamá notaron que los senos estaban abiertos.

“Me enviaron un enfermero a la casa para que realizara la limpieza y me aplicara antibióticos fuertes. Me tocó ir por una semana a una cama hiperbárica, desde Piedecuesta a Bucaramanga, con el seno abierto. Nunca me hospitalizó. Entonces necesité un tercer procedimiento”, contó la mujer.

Ya anestesiada para ingresar a la tercera operación, Arroyave asegura que Reyes le explica que deben hacerle un injerto de piel de su abdomen y que va a hacer lo posible por salvarle los pezones.

“Cuando me despierto el doctor no estaba. Las enfermeras me dijeron que los pezones no se pudieron salvar, pero ‘te hicimos una mini abdominoplastia tus senos van a quedar hermosos en seis que te hagan otro procedimiento’ y esperan a que me pase la anestesia y me envían para la casa”, dijo.

Dos semanas después, cuenta la mujer, sus senos comenzaban a deformarse. Frente a esta situación, el cirujano habría respondido que se trataba de la forma normal de la glándula mamaria de Arroyabe.

En octubre de 2020, Angie decidió instaurar una demanda penal contra el doctor, por lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano.

“Actualmente los senos están sin aureola, deformes y con dolor. Quistes necrosados. No puedo mover los brazos porque el dolor es muy fuerte. La demanda es por negligencia. Yo no firmé un consentimiento para que me dejaran sin pezones”, comentó Arroyave.

A la joven la valoró Medicina Legal y otro cirujano. A la fecha espera el dictamen de la primera institución, mientras que el doctor le explicó que el procedimiento para sanar sus heridas en el pecho tendría un valor de $30 millones y un tiempo de recuperación de un año.

“El primer procedimiento que deberían hacerme es el abdomen, seis meses después los senos: sacar el implante, sacar los quistes, arreglar la horma del seno y hacer el pezón porque hay que reconstruirlo. Y en otros seis meses tatuarme la aureola. Todo eso deben hacerme para recuperarme del daño físico”, expuso.