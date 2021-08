Joven influencer regalará una beca universitaria en Bucaramanga

Oscar Olave es un joven santandereano de 26 años quien hace 7 decidió utilizar sus redes sociales para realizar obras sociales en Bucaramanga y el área metropolitana.

Hoy está en busca de una persona emprendedora que desee salir adelante sin importar su edad, para brindarle la oportunidad de tener una beca del 100% en la carrera que elija estudiar en la Universidad Tecnológica de Oriente.

“Mi deseo es premiar a una persona de cualquier edad, con una beca en la carrera que elija en la Universidad Tecnológica del Oriente, buscamos a una persona luchadora de la ciudad que realmente quiera darle buen uso a esta oportunidad y salir adelante”, indicó Oscar.

Pero los planes de este joven no paran, más adelante junto con la universidad planean entregar cuatro becas del 50%.

Puede leer: ‘El Mindo’, el instagramer caleño que conquistó las redes

“Más adelante, planeamos entregar otras 4 becas a las personas que quieran participar en nuestras actividades, los detalles los daremos en estos días en las redes sociales”, dice Oscar.

Historia de Oscar

Oscar es hijo único, criado por su madre cabeza de familia, a la cual le tocó luchar sola para sacar a su hijo adelante a raíz de que en el año 2000 secuestraran a su padre y lo mataran.

Según Oscar la vida no fue para nada fácil luego de la muerte de su padre dado que él era tan solo un niño y su madre era ama de casa. A los dos les tocó salir solos a enfrentar el mundo en busca de un mejor futuro.

“Mi mamá y yo nos fuimos a vivir a un cuarto, pasamos momentos difíciles, muchas veces no había comida suficiente para ambos, pero ella siempre se las ingeniaba para verme bien”, argumenta Oscar.

Con el paso del tiempo, en la vida de Oscar y su madre, fueron apareciendo distintas personas que les brindaron la mano y los ayudaron a salir adelante.

“Ella trabajó en muchas cosas, hasta que le obsequiaron un curso de manicurista y belleza, con eso pagó sus estudios en primaria y secundaria, además de tener para los míos, es chistoso porque el colegio lo hicimos a tiempo”. Oscar recuerda este momento con mucha alegría y orgullo.

Observando el ejemplo de su madre y la ayuda que recibieron para salir adelante y tener un mejor futuro, este joven decidió utilizar sus redes sociales para ayudar a los demás y desde hace 7 años se dedica a realizar y promover obras sociales.

“A lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que muchas veces solo necesitamos un “pequeño” impulso para salir adelante y comenzar a trabajar para que nunca más nos falte nada”, dice.

Y fue así como emprendió este reto de volverse influencer, pero con el propósito de ayudar a los que más lo necesitan.

Lea también: "Youtuber" mexicana YosStop es detenida por posesión de pornografía infantil

“¿Por qué me interesa tanto ayudar a los demás? Es porque también he estado en esas condiciones de necesidad, pero gracias a Dios tuvimos el apoyo de personas que nos permitieron salir adelante, y así como yo tuve esa bendición, me siento en la obligación de ayudar, así como lo hicieron con mi mamá”.

Pero los planes de Oscar no paran, sueña con poder ayudar a más personas a nivel nacional y entre sus planes está viajar a Bogotá y hacer que su emprendimiento crezca.

“Tenemos planeado un proyecto muy importante en Bogotá, por ahora es una sorpresa, pero te puedo adelantar que con la ayuda de Dios le vamos a cambiar la vida a una persona que ha sufrido bastante, esto lo haremos de la mano con una personalidad que ha resaltado a nivel nacional por su labor”.

Para tener más información sobre las becas y los proyectos que promueve Oscar dirigirse a sus redes sociales, en Instagram como: oscarolave01 y en Facebook como: Oscar Olave.