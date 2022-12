$!Karoll Dayanna Díaz Landínez es la mejor Icfes de Lebrija

Dice que se siente orgullosa del puntaje alcanzado, “sin embargo, tengo claro que como alumna debo ser más que un registro de 450. Ser la de mejor puntaje de la ciudad piñera es un honor, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que me invita a seguir estudiando con juicio”.

No cree que lo suyo haya sido suerte, “aunque no descarto ese factor a la hora de medir ese tipo de pruebas. No obstante, con honestidad le digo que todo esto ha sido el producto de mi esfuerzo, del apoyo de mis padres, del papel tutorial que cumplieron mis ‘profes’ y, sobre todo, de mi proyecto de vida, el cual comencé a planear desde que estaba en el Colmercedes”, afirma.

De niña se destacó por ser la primera en todas las izadas de bandera y siempre quiso ir más allá de las lecciones que se presentaban en las clases: “Mi pasión siempre ha sido la lectura, entre otras cosas, porque sé que cuanto más leo, más cosas sabré. Y cuantas más cosas aprenda, a más lugares iré”, señala.

Por ahora quiere ser la mejor médica del país y su perseverancia, dedicación y disciplina, según dice, la puede llevar a cumplir a su sueño de sanar el alma y el cuerpo, como el que tuvo de empeñarse en alcanzar uno de los mejores Icfes del país y el jamás logrado en Lebrija.

Insiste en afirmar que “el estudio es dedicación. Por eso, no me canso de decir que la educación es a la mente, lo que el ejercicio es al cuerpo”.

Al cerrar sus ojos e imaginarse dentro de cinco años se ve convertida en una gran profesional de la medicina, “no solo aspiro a tener ese título, sino a ejercer el mágico mundo del servicio a la comunidad a través de la asistencia médica”.

Karoll Dayanna es la menor de tres hermanas y ahora que demostró ser la mejor de Lebrija en el Icfes, dice que tiene una meta: “Ir hacia adelante, apuntarle al futuro y seguir dejando en alto el nombre de Lebrija”.