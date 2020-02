“El agua tumbó casi toda la casa y se llevó todo. No se pudo salvar nada. Se perdió todo lo que tenían mis papás. Los cultivos, los perros, los pollos y hasta los marranos se perdieron. No quedó nada”, narró la mujer con su voz algo temblorosa.

Gladys Reyes Lizarazo le contó a Vanguardia que “mi papá y mi hermano fueron los únicos que alcanzaron a salir antes de que la avalancha se llevara la casa. Gracias a Dios ellos están bien de salud y no les pasó casi nada. Mi mamá no pudo salir, era una persona de edad mayor, tenía 67 años. Mi hermano mayor, que tenía más de 50 años, no podía caminar porque estaba mal de la columna. Mi otro hermano, el que tenía más de 30, hacía domicilios en la moto.

“Cuando se levantó estaba muy contento, pidió agüita y se volvió a dormir”... Sonreía porque su inocencia aún no le permite ver la magnitud de la tragedia en la que él, en realidad, es un milagro de vida.

“Esto para nosotros es una moral muy grande, es la esperanza de que aún podemos encontrar con vida a los demás; no perdamos la fe”, expresó Paola, tía del pequeño.

“Sintieron que el agua se metía, los niños empezaron a llorar. Mi hijo Fabián Andrés los subió al chifonier mientras buscaban salida, pero cuando intentaron abrir la puerta no pudieron.

No obstante, el director de Gestión del Riesgo de Santander, César García Durán, confirmó que cerca de 250 unidades de Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía Metropolitana de Bucaramanga, Ponalsar, Alcaldía de Piedecuesta, Invías y Gobernación estuvieron desde las primeras horas brindando atención. También se solicitó ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La tragedia dejó en evidencia una gran realidad: no hay la suficiente capacidad de reacción el área ante una arremetida invernal.

Esta es una de las peores emergencias invernales en muchos años, no solo por las vidas que cobró y los damnificados que dejó, sino porque tiene en caos la estructura vial del área.

No obstante, la borrasca arrasó con vías y destruyó tramos de los sectores Los Curos, Pescadero, Bocagrande, las Acacias y El Guamo, entre otras áreas del municipio garrotero.

Mientras sostenía una mirada perdida hacia los restos de la casa de sus padres, esta hija de los Reyes Lizarazo mencionó que “la Policía nos dijo que aparecieron unos cuerpos, y que posiblemente se puede tratar de mi mamá y mis dos hermanos. Como uso silla de ruedas y la carretera quedó llena de piedras grandes y de lodo, me queda muy difícil ir a reconocer los cuerpos. Una hermana y unas sobrinas van a hacer el reconocimiento.

“Nosotros nos reuníamos cada ocho días en la casa de ellos. Iban mis otros hermanos con sus hijos, hacíamos almuerzo y hablábamos toda la tarde. Ese era el plan de todos los domingos... No alcanzamos a comunicarnos con mis papás esa noche. No creímos que fuera a ocurrir esta tragedia”, recordó Gladys.

“Con mis hijos y mi esposo también vivimos cerca del río. El martes nos acostamos como normalmente lo hacemos, a las 8:30 p.m., y ni siquiera estaba lloviendo. Como a las 11:40 p.m. nos levantó el ruido tan tremendo que hacía el río. Al ratico de levantarnos recibí la llamada de una hermana, que también vive por Los Curos, y me dijo lo que había pasado en la casa de mis papás...

Para Gladys, todo sucedió muy rápido y ni si quiera hubo tiempo para alertar a sus padres y hermanos de la emergencia. Aunque ella vive cerca del Boquerón, a pocos minutos de la casa que habitaban sus padres, no pudo contactar a ninguno de sus parientes ni saber cómo se encontraban en medio del aguacero que azotaba a Piedecuesta.

“Pedimos ayuda a las autoridades para cubrir los costos funerarios de mis familiares. Mi papá y mi hermano quedaron sin vivienda ni trabajo, solicitamos algún tipo de apoyo al gobierno”, dijo Gladys.

Familias ‘separadas’

En medio de la avalancha, un vehículo fúnebre quedó atrapado entre el barro y las rocas cuando se dirigía a Málaga con un cuerpo a bordo.

Familiares del fallecido esperaban el arribo del cadáver en la mañana de este miércoles. Ante lo apremiante de esta situación, el ataúd y los restos fueron retirados con prontitud del lugar de la emergencia.

En el sector del Boquerón, entre la vía Bucaramanga - San Gil, un paso elevado resultó destruido y dejó incomunicada a la vereda Recreo Bajo de Piedecuesta.

Son cerca de 25 familias las que están perjudicadas. Una quebrada los mantiene aislados. Las personas mayores y con problemas de movilidad no pueden cruzar dicha fuente agua, y los agricultores no pueden transportar sus cosechas.

Voces de la tragedia

Armando Méndez

“Salí de Bogotá a las 8:00 p.m., llegamos a la bajada de Pescadero y nos encontramos con el trancón. El conductor nos dijo que no había paso pero no me imaginé que la situación fuera tan grave”.

Edgar Moreno

“Venía subiendo con la ‘tractomula’, solo llovía y cuando llegué al sitio se me vino la avalancha encima. Mi vehículo quedó enterrado y la carretera completamente destruida”.

Francisco García

“Cuando amaneció nos dimos cuenta de todo lo que había pasado, afortunadamente mi casa no se afectó, pero el sector lo veo muy mal”.

Javier Vergel

“Viajaba desde Bucaramanga a Bogotá, pero en la entrada del laguito un derrumbe paralizó todo el tráfico. He caminado por cerca de tres horas. La situación la veo grave. No creo que en menos de un mes la vía esté habilitada. Es casi como la avalancha que sucedió en Rionegro”.

Juan Pablo Castro

“La situación es demasiado grave, tengo familia y amigos habitantes de la zona donde ocurrió la tragedia, espero que no haya tanta gente atrapada”.

Karen Mujica

“Salí del Socorro en compañía de mi familia casi a las 10:00 p.m. Más adelante nos dijeron que no podíamos avanzar más porque había una avalancha. Tuvimos que pasar la noche en el bus y al amanecer empezamos a caminar. Hemos tenido que pasar corrientes de agua, lodo y piedras. Es una situación terrible e indescriptible”.

Katherine Monsalve

“Vivo en Altos de Curos, el sector está completamente destruido, hay piedras muy grandes. Sin exagerar del tamaño de una ‘tractomula’. La vía que conduce a la vereda está totalmente dañada. Decidí salir de la casa y caminar hacia Piedecuesta, porque me da temor de quedarme allá. He llorado mucho al ver como quedaron las viviendas de mis vecinos”.

María Alejandra Ordóñez

“Iba de visita a Bogotá y tuve que devolverme. Obviamente es una situación que no se puede predecir porque es la naturaleza y no sabemos cuándo van a ocurrir estas cosas. Sin embargo, hay que tomar medidas de prevención. Hago un llamado a las autoridades porque me lo que están haciendo ahora es muy poco para lo que se supone ya se tendría que haber hecho, dada la magnitud de la tragedia”.

Esperanza Olarte

“Es una tragedia lamentable, algo que no esperábamos. Ver que a nuestros vecinos el agua se llevó la casa y todo se borró, es un impacto tremendo. Al lado de mi casa hubo derrumbes, pero gracias a Dios no pasó nada. Sentí mucho temor pues era un aguacero impactante, la lluvia no paraba”.

Arnulfo Beltrán

“Salí hacia Málaga a las 10:30 p.m. en la carroza fúnebre con una persona fallecida que esperaban para el entierro. Como a las 11:00 p.m. me di cuenta que venía la avalancha. Paré, deje el carro que se quedó enterrado y me subí a un árbol mientras todo pasó”.

Campo Elías Castro

“He vivido en esta zona toda la vida, fue un desastre demasiado grave. Nunca en la vida me llegué a imaginar semejante cosa, pero solo Dios sabe cómo y por qué pasan las cosas”.

Gloria Ramírez

“Somos residentes de la vereda el Recreo bajo, el puente se derrumbó y quedamos 24 familias totalmente incomunicadas, esperamos que pronto se pueda solucionar la situación”.

Juan Pablo Cruz

“Vengo de Bogotá, desde las 4:00 a.m. estábamos frenados en Panachi. Desde ahí nos tocó hacer de todo para llegar a Bucaramanga, pasar los derrumbes caminando o en moto, así durante cinco horas. Es muy fuerte ver las casas desplomadas, la gente sacando sus cosas a la calle”.