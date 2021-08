$!La calle, el improvisado ‘hogar’ de los indigentes

“DECIDÍ RECOMPONER EL CAMINO”

Alexánder Quintero fue un jugador de fútbol profesional. Según él, “las malas juntas o los malos amigos me alejaron del deporte y me mandaron al mundo de las sustancias alucinógenas. Caí hasta lo más profundo, viví en la calle, padecí el frío que se siente cuando se duerme sobre las aceras de un parque”.

“Sin embrago, gracias a una entidad como ‘Nunca te rindas’, decidí recomponer el camino y salir del hueco en el que me había metido. Hoy soy un hombre que está dispuesto a ser útil a la sociedad”.

“Yo creo que uno sí puede dejar la indigencia, siempre y cuando se lo proponga y se demuestre a sí mismo que se puede mirar la vida con un horizonte esperanzador y siempre de la mano de Dios”.

“ME ACOSTUMBRÉ A LA CALLE”

Cusumbo, quien en realidad se llama Alberto Bayona, confiesa que “a pesar de que lo he intentado, no he podido dejar esta vaina. He pasado por muchas cosas, fui a la cárcel, pero también es que fui maltratado por mis familiares y por eso no quise volver a mi hogar”.

Aunque recuerda que en varias ocasiones ingresó a instituciones que le brindaron una mano amiga para salir de este tipo de vida, “me acostumbré a la calle y no sé cómo hacer para dejar mi mundo”.

Él dice que “no soy agresivo ni le hago daño a nadie. A mí desde que me dejen estar en un rincón de la calle estoy contento. Yo trato de reciclar para ganar platica y comprar mis cositas, pero esto es muy duro y se me complicó más con la pandemia”.

LA VOZ DEL

CONCEJO

Fabián Oviedo, presidente del Concejo de Bucaramanga, fue el ponente del proyecto de ‘Bienestar e Inclusión de población en situación de calle en la capital santandereana’.

Según él, “a partir de este momento en Bucaramanga esta población será vista de otra manera, porque ya hay una hoja de ruta técnica trazada y nadie tendrá excusas para no cumplir con sus obligaciones como Estado”.

“La idea es que la Administración Municipal, así como los sectores públicos y privados, deberán trabajar en conjunto para que las personas que viven en las calles puedan gozar de ciudadanía y puedan tener los mismos derechos que cualquiera de nosotros y sobre todo garantizarles la atención integral a estas personas”.

“NO TE RINDAS”

Eliana Marín Gómez, directora de la Fundación ‘No te Rindas’, dijo que “en nuestra institución, que funciona sin ánimo de lucro, los habitantes de calle asisten para iniciar los procesos que les permite abandonar las calles y además reciben orientación tanto sicológica, como espiritual”.

Precisó que se tiene un convenio con el Sena y “de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social se trabaja en procesos de recuperación de esta población e incluso se les forma para que, una vez se deje ese estado de indigencia, pueda incorporarse a la comunidad y pueda ser útil para la sociedad”.

“Es un trabajo que les devuelve la dignidad a estas personas y les permite retornar a sus hogares”, añadió.

EL ‘NEGOCIO’ DE LA MENDICIDAD

Hay que advertir que, en más de una ocasión, la condición de indigencia es utilizada para explotar niños.

Recientemente el concejal Andrés Beltrán denunció que “inescrupulosos se aprovechan de las personas de escasos recursos y de los migrantes para alquilarles sus hijos y usarlos en la mendicidad, ya que por medio de los niños estos explotadores logran recaudar más dinero”.

Denunció que “en andenes, esquinas, puentes peatonales, parques, de negocio en negocio y de vivienda en vivienda, todos los días se observa en la ciudad una gran cantidad de personas que llevan consigo a niños de brazos, mientras piden dinero a la ciudadanía”.

“Existen redes criminales que se dedican a alquilar bebés, de entre un mes y 36 meses de edad, para pedir limosna. La investigación nos demostró que se trata de una práctica organizada. Estos niños son alquilados por alrededor de $20 mil diarios”, afirmó Beltrán.