La consulta del día

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Con la pandemia experimento un sentimiento de desencanto y, en algunos momentos, veo mi alrededor con tristeza. Me siento frustrado y con miedo porque, en cierta forma, la cuarentena me ha desmotivado demasiado. Siento que no valgo nada y casi que estoy en el piso. Me da pena admitirlo, pero el bajonazo es fuerte y no sé cómo superarlo. ¿Qué me podría aconsejar? Muchas gracias”.

Respuesta: Permítame decirle que lo entiendo. Sé por lo que está pasando, entre otras cosas, porque esas situaciones de abatimiento y de desánimo son apenas ‘normales’, tras la crisis que todos estamos padeciendo. En esta época, en la que el mundo entero está en completa incertidumbre, nos dejamos contagiar de tristeza.

Sentir miedo, frustración, angustia o ansiedad no debe ‘achantarlo’. Pero ojo, ya es suficiente con vivir esta pandemia, como para que pretenda enfermarse del alma.

Reflexione usted mismo sobre qué logra con estar ‘achicopalado’. Permítase la oportunidad de visualizar un futuro alentador.

Tenga presente que esta situación es temporal. Probablemente cambien algunas cosas a partir de ahora en su funcionamiento social y de pronto la vuelta a la normalidad tardará más de lo que le gustaría; pero no va a estar encerrados de por vida.

¡Piense que cada día que pasa supone una pequeña victoria!

Y debe saber que no está solo. Cuenta con la intervención de alguien que desde arriba lo acompaña, cualquiera sea el momento por el que esté atravesando.

No puede sentirse hundido ni mucho menos creer que no vale nada. Por muy oscura que sea la noche, al fin amanece y de todas formas, en las tinieblas o en la claridad Dios escucha su clamor. Si tiene fe y los busca a Él, podrá recomponerse.

Lo grave es no hacer nada para salir de esa situación de derrota permanente. ¡Salga de ese letargo!

Mejor dicho: no pierda tiempo pensando en que su vida está en el piso; deje de vivir aburrido y píntese el entorno con los colores de la esperanza y del optimismo.

Haga alguna actividad física, practique cosas que le alimenten el alma, diseñe estrategias para reinventarse y, sobre todo, dese cuenta de que los principales motores de cambio están en su pensamiento y en su buena vibra.

La vida es demasiado bella como para sufrir a toda hora. Todo esto pasará y de esta época tan dura mañana podrá enorgullecerse al decir que sí pudo salir adelante.

Finalmente le recomiendo orar todos los días. Será muy reconfortante buscar con la plegaria la mejor cápsula y la más efectiva receta que doctor alguno le podrá recomendar: ¡Dios! Hágame caso y me cuenta cómo le va. ¡Ánimo!