La desconexión del alcalde Cárdenas: le llueven críticas por caos de movilidad y responde con resultados de gobierno

Las redes sociales estallaron

“La Calle de los Dulces no se ha peatonalizado”, dice el Director de Tránsito

"¿Y es que no hay estadios, canchas, plazoletas, ni nada para esas actividades? ¿Debe ser en las vías principales en épocas de mayor flujo vehicular?", sostuvo otro usuario.

A quién putas se le ocurrió realizar un concierto un miércoles por toda la 27 sabiendo que no hay vías alternas y Bucaramanga se vuelve un mierdero

No hay respuesta

La indignación de los ciudadanos de Bucaramanga aumentó aún más, porque mientras reclamaban y pedían respuestas, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, contrario a resolver las inquietudes optó por respostear la publicidad del evento denominado 'Pal Barrio' y hacer otra serie de publicaciones.

"La politiquería ha querido vender a medios y a la opinión pública que “raspamos la olla”. ¡Mienten! Estamos entregando superávit fiscal, no hay excusas para que BGA no avance. Desde el próximo mes pueden ejecutarse las obras que pide la ciudadanía. Las cifras no mienten", dice uno de los trinos del alcalde.

Otro trino dice: "Importante: acabo de firmar el presupuesto general del 2024 más alto en la historia de la ciudad con el que le dejamos al futuro gobierno las finanzas municipales fortalecidas, ingresos tributarios duplicados, superávit fiscal, el mismo porcentaje de endeudamiento que recibimos, calificación crediticia AAA F1+ por @FitchRatings, garantizamos que se mantenga la categoría especial y una hoja de ruta con 230 proyectos de infraestructura para que inicien a partir del próximo mes. Bucaramanga debe seguir avanzando, no hay excusas".