La donación de sangre en Santander está ‘en rojo’

La pandemia, el miedo de las personas de acercarse a un centro asistencial, entre otros factores, son algunas de las causas por las que han disminuido las donaciones de sangre en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Santander no es ajeno a esta situación, entre el 16 de marzo y el 15 de agosto, los donantes han disminuido en un 40%.

En este lapso, 1212 personas han donado en el Hemocentro del Hospital Universitario de Santander. Alarmante si se estima que en menos de tres meses se entregaron casi 4 mil unidades de sangre. Esto ha generado un gran déficit en el principal banco de sangre del departamento.

La llegada de pacientes que requieren transfusión de sangre, es constante: maternas, pacientes oncológicos, cirugías, entre otras.

Alejandro Quintero, encargado del programa de aféresis del Hemocentro de Santander, señaló que “las donaciones de plaquetas ayudan a los pacientes con enfermedades con déficit de las mismas como leucemias, anemias, cáncer y cirugías cardíacas, donde las plaquetas pueden disminuir tanto que estos pacientes presentan sangrados frecuentes”.

El miedo de las personas de acercarse, por un posible contagio de Covid-19, es quizá una de las principales causas de desabastecimiento. Según Silvia Natalia Rivera, del Hemocentro HUS, “las instalaciones del Hemocentro están alejadas de la zona de hospitalización y de Covid, además, cumplimos con todos los protocolos de desinfección, bioseguridad y distanciamiento. Las sillas tanto de cubículos de encuesta como de donación, están separadas”.

Si bien es cierto que los donantes se acercan, no han sido suficientes para abastecer el banco de sangre. La semana pasada, por ejemplo, las unidades de este líquido vital, estaban en cero.

Pero, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que quiera salvar vidas siendo donante de sangre?

Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, tener un comportamiento sexual responsable, que no haya tenido síntomas gripales, respiratorios ni malestares, en los últimos 30 días; que en ese mismo periodo de tiempo no haya tenido contacto con una persona sintomática o sospechosa para Covid-19, o que haya estado en zona de alto riesgo de virus; no estar en embarazo o en los primeros 12 meses de lactancia; no haber recibido sangre o hemocomponentes en los últimos 12 meses; no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

Si se ha hecho tatuajes, maquillaje permanente o piercing, hace más de un año, puede ser donante, o si sufrió de hepatitis antes de los 12 años.

Las personas que deseen donar sangre pueden comunicarse a la siguiente línea de atención: WhatsApp 3016111035, fijo: 6910030 Ext 472 303-310 o acercarse a la carrera 33 # 28 -126.

Para el servicio de Banco Móvil, si hay cinco donantes como mínimo, el bus del Hemocentro recibe la donación a domicilio.

Nuevo banco de sangre en Hospital Internacional de Colombia

Con la apertura de este proyecto de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), Santander cuenta ahora con tres bancos de sangre: el del Hospital Internacional de Colombia, el del Hospital Universitario de Santander y el de Higuera Escalante.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, durante 2019 se administraron 84.968 hemocomponentes en Santander. Los servicios hospitalarios en los que más se hicieron transfusiones fueron UCI Adultos, Urgencias y Medicina Interna.

Por ello, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) inauguró su moderno banco de sangre, con el que espera cubrir la demanda del complejo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde mensualmente se realizan más de 1.200 transfusiones.

“Nuestra proyección es convertirnos en líderes a nivel nacional en la captación de donantes de sangre. Lo que buscamos es autoabastecer nuestros hospitales (Instituto Cardiovascular de la FCV y el HIC) y, en general, beneficiar a las familias santandereanas”, aseguró Yarelis Escobar Montenegro, directora del Banco de Sangre HIC.

Los requisitos para ser donantes, son los mismos del Hemocentro del HUS. Al donante se le realiza una encuesta personal y privada para iniciar. Un médico o bacteriólogo continúa con el desarrollo de una entrevista en la que se resuelven todas las dudas sobre la donación y se verifican los datos de la encuesta.

La extracción de sangre toma menos de 10 minutos. Cada donante aporta una unidad compuesta por 450 mililitros, menos del 10 % del volumen total que tiene un adulto.

Las personas que deseen donar pueden acercarse directamente al Banco de Sangre HIC, ubicado en el sótano 1 de este complejo médico, o llamar previamente para programar una cita, al 6393936, extensión 1*102.

Higuera Escalante garantiza la disponibilidad de hemocomponentes de 24 servicios transfusionales en Santander

Según el Banco de Sangre Higuera Escalante, “las donaciones de sangre en este momento de emergencia sanitaria por la que se está atravesando a raíz de la pandemia COVID-19, son muy importantes, somos los responsables de garantizar la disponibilidad de hemocomponentes de 24 servicios transfusionales en el departamento es decir el 90% del departamento”.

Diariamente, de acuerdo a información suministrada por Higuera Escalante, se necesitan 220 hemocomponentes. Si se hace un análisis de los requerimientos de hemocomponentes, se debería contar con un número estimado 40,040 este año, sin embargo el déficit de la necesidad sanguínea es de alrededor del 41%.

Ante esto, los bancos de sangre hacer un llamado a toda la comunidad para que tomen la decisión de donar y recordar que con cada donación salvamos la vida de 3 personas que lo necesitan.

En cifras, a la fecha, este año, debería haberse captado 40.040 hemocomponentes, pero del 1 de enero al 15 de agosto, solo se habían captado 23.237, es decir, un déficit de 16.803 (41%).

Para donaciones en el banco Higuera Escalante: Centro Médico Carlos Ardila Lülle, torre A piso 2 interior 215, de lunes a viernes 6:30 am-7:00 pm y sábado de 6:30 am a 2:00 pm.

Calle 48 no 32-25, 6787870 ext. 1567-1219; lunes a viernes de 6:30 am a 6:00 pm y sábado de 6:30 am a 1:00 pm.

Para donaciones a domicilio con unidades móviles: 3176372844- 3182575508- 3153230635- 3183481954