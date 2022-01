La historia de 'Shoko Aventura’: El hombre que le celebró el cumpleaños a su perro

“Yo siempre le he celebrado el cumpleaños a mis perros porque son mi familia. Es una forma de mostrar el amor hacia ellos”.

“Los platos y el cuchillo estaban en el parque San Pio, me tocó limpiarlos, conseguí dos velas, no teníamos más, y celebramos el cumpleaños con la otra perrita, La Nena, quien está conmigo hace 10 años. Le cantamos, yo soplé las velas y nos comimos el ponqué. Shaggui se merecían algo bonito, para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante”, sostiene este joven.

Hace cuatro años tiene a Shaggui, el dueño de esta historia; un perro macho y amigo fiel. Cuenta que se lo encontró en el parque Los Leones, le colocó un collar, porque lo vio sólo y se lo llevó a su refugio para darle comida; pero sus dueños aparecieron y Shaggui volvió con ellos.

Días después él estaba en un sector de cabecera y sin pensar el perro le llegó, le comenzó a batir la cola, no se le despegó y se quedó a su lado, ahora sí, para siempre.

“Los perros para mí son la vida. El poder respirar, porque son mi familia, los veo, los acaricio y son mi compañía. Es un sentimiento de amor”, comenta.

‘Shoko’ manifiesta que La Nena y Shaggui son los ángeles en su camino y junto a ellos han caminado por varias regiones de Santander

Sí, hemos ido a Lebrija, Socorro, San Gil y hasta Aguachica, en el Cesar. Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles, nunca me dejan solo y menos cuando duermo.

Sus ‘Shoko’ aventuras

Poco habla de su familia, porque la infancia lo marcó.

“Decidí salir a la calle por violencia intrafamiliar y llevo años sin verlos. Ellos están en un municipio de la costa”, comenta.

Por eso decidió tomarse las calles de Bucaramanga y desde hace 15 años recorrerlas. Se la pasa por la ‘Cuadra Play’, en Cabecera, ya que es una zona en donde consigue siempre comida para él y sus dos acompañantes.

“Me toca ‘retacar’, pido a las personas y ellas me dan. Me toca hacerlo porque nadie de las autoridades me ha ayudado. Pero ya que salió este video, no busco aprovecharme de las personas, quiero salir adelante, tener mi familia, un hogar, donde llegar a dormir, un buen techo como todos lo tienen”.

“Quiero aclarar que he tenido un cambio de vida extremo. He dejado los vicios, mi mentalidad hoy en día es poder crear una fundación de animalitos de la calle y que ellos no vivan más por lo que yo pasé”, comenta José Luis Matos.

Luego del video, ‘Shoko’ espera contribuir para ayudar a muchos más animales de calle. Además, tener un lugar digno para vivir y no pasar necesidades.

Si desea contactarlo, puede escribir o llamarlo al 3133121640.