La historia del paciente cero de COVID-19 en Santander

Mi idea era volver a España en uno o dos meses. Como casi todos nos íbamos para nuestros países, nos encontramos una última vez para despedirnos. España no tenía confinamiento, ni era obligatorio el uso de tapabocas en ese entonces

“Llegué y todo estaba muy normal. La mascarilla no era obligación, pero por precaución la usé hasta que llegué a mi casa en Cañaveral. Los controles fueron leves y las preguntas muy sencillas. No fue nada estricto”.

La noticia

Apenas aterrizó, cogió el teléfono para llamar a su familia y contarles que ya había llegado. Justo en ese momento recibió un mensaje que ni en sus peores sueños pensó que iba a recibir. Uno de sus compañeros dio positivo para COVID-19, el mismo con el que compartió una noche de copas días antes de viajar.

“Apenas me enteré, tomé todas las precauciones. Fui de una a la casa de mi mamá y de ahí no salí en casi tres meses. Les conté a los epidemiólogos de la Secretaría de Salud de Santander sobre mi contacto estrecho. Ellos me ayudaron a agilizar la toma de prueba porque no me tomaban en serio”, cuenta Santos.

El joven explica que los protocolos en el departamento se fueron ajustando a medida de que él iba pasando de posible contagio a positivo confirmado. Incluso recuerda que llegó a una clínica de Bucaramanga y el celador no quería dejarlo seguir. Solo cuando le contó que era sospechoso de COVID, se asustó y lo dejó entrar.

“Fue bastante interesante ver la reacción temprana de las autoridades. No sabían cómo atenderme, a dónde remitirme. Del call center de la Gobernación me llamaban, pero no eran profesionales de salud, no sabían cómo dirigirse a mí, cómo ayudarme. Había mucho desorden, me llamaban como de tres partes a preguntarme lo mismo. Pero era por esa falta de establecer protocolos”, dijo.

Le pude interesar: Lo que no se olvida de una ‘cuarentena’ que se convirtió en meses

Era 13 ó 14 de marzo, no recuerda bien, le hicieron la prueba después de la intervención de Diana Ariza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Santander. Para ese entonces, en el departamento se vivía una tensa calma. Se esperaba un paciente contagiado, pero con los pocos conocimientos que se tenía del virus no esperaban a alguien sin síntomas, sino a un contagiado con mucha tos y fiebre.