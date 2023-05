$!La historia del profe que enseña inglés en los semáforos de Bucaramanga

En la intersección semaforizada de la carrera 27 con calle 50, muy cerca al parque Turbay de Bucaramanga, un personaje con tablero y grafo en mano enseña a los conductores los secretos para dominar el idioma inglés.

Se trata de José Luis Martínez Jerez, un cucuteño que se radicó hace varios años en la capital de Santander. Tiene 37 años y enseña el idioma de la tierra de los ‘gringos’.

En los cerca de 35 segundos que se mantiene la luz roja de este semáforo, José Luis se roba la atención de motociclistas, taxistas y conductores particulares. Conjuga frases en pasado, presente y futuro. Enseña pronunciación, e invita a quienes estén interesados a ampliar el conocimiento en un aula de clase ubicada a escasos metros de este cruce.

“Hace cerca de un año abrí mi página de contenido en Facebook. Un día, un concejal de Bucaramanga realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró mi trabajo. El director de las Unidades Técnicas de Oriente me vio, me contactó y me ofreció poder dictar clases presenciales en uno de los salones de la institución, por eso, salgo a buscar personas que quieran aprender”, afirmó Martínez Jerez.