En respuesta a esta petición, la funcionaria aseveró que "no se negocia lo que es ilegal".

La Directora de Tránsito explicó que en su contra tiene un requerimiento por parte de la Superintendencia de Transporte que le obliga a hacer los operativos contra el transporte informal. "No puedo dejarlos de hacer, porque tengo un desacato. Si no cumplo me puedo ir a la cárcel".

Este tipo de operativos se ha incrementado desde que se puso en marcha el 'grupo élite' en agosto pasado. "No hemos descansado. Todos los días hacemos operativos. Hemos aplicado varias sanciones a conductores por hacer actividades no permitidas".