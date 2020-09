La indisciplina ciudadana, esa que hace que la gente no tome medidas de precaución y tampoco acate las normas de bioseguridad, está elevando los casos de la COVID-19 en Floridablanca y en Piedecuesta.

Así lo denunció Luis Alexánder Moscoso Osorio, viceministro de salud, al tiempo que recalcó que “el aumento de los registros positivos de la enfermedad en estos municipios se debe, de manera literal, a que la gente no está acatando los protocolos de bioseguridad”.

Y dijo que si bien en Santander se ha registrado un descenso significativo de los casos de la COVID-19 durante los últimos días, en dichos municipios se están registrando picos preocupantes de la pandemia.

El alto funcionario hizo tal aseveración teniendo en cuenta los últimos reportes que ha entregado el Instituto Nacional de Salud, INS.

“Estos municipios, que están con tales picos, nos preocupan. Y vemos que los casos no son generados por la reapertura económica, sino por las aglomeraciones. Iniciamos trabajos de seguimiento con las Secretarías de Salud Departamental y Municipales para impartir el orden y recordarle a la población que la pandemia no se ha terminado”, dijo el Viceministro.

A juicio del alto funcionario, “tras la fase del aislamiento selectivo reaparecieron las aglomeraciones en las calles y la falta de prevención se evidencia en cada esquina de Floridablanca y de Piedecuesta”.

Además, se ven personas que no respetan el debido distanciamiento y en muchos casos no utilizan el tapabocas. El Viceministro le hizo un llamado a la comunidad para que asuma la prevención y, de paso, no se registren más casos de Coronavirus: “No se puede omitir la gran regla de estos tiempos; o sea el autocuidado”.

Otro llamado oficial

Al pronunciamiento del Viceministerio de Salud se unió Felipe González Castro, gerente Departamental de la Estrategia de Lucha contra la COVID-19.

Él exhortó a las autoridades a sumarse a un análisis previo, profundo y técnico para recrudecer medidas restrictivas como el pico y cédula, y otras que eviten las aglomeraciones ciudadanas.

Aseguró que distintas fuentes epidemiológicas del Ministerio de Salud y Protección Social, del Departamento de Santander, refieren que aún Floridablanca y Piedecuesta se encuentran catalogados como territorios de alta afectación de la pandemia.

Por citar solo un ejemplo, el funcionario dijo que del total de casos activos de la COVID-19 del Departamento, Floridablanca alcanza el 16,05% de los registros.

“Aún estamos analizando los nuevos sectores en reapertura, tales como restaurantes, gimnasios, templos, turismo y bares”, señaló.

Él instó a las autoridades “a tomar medidas de mayor control en barrios especiales como Caracolí, Bucarica, Lagos y La Cumbre, donde la organización de encuentros deportivos colectivos de manera informal, sin protocolos de bioseguridad, han reinado en distintos parques y canchas, especialmente durante las dos últimas semanas”.

También denunció que es evidente “la aglomeración de personas en tiendas de barrios, donde se ve gente ingiriendo licor a distintas horas; y como si fuera poco se ha detectado el uso inadecuado del tapabocas en muchos sectores de Piedecuesta y de Floridablanca”.

Dijo que, “existe la imperiosa necesidad de reforzar la Estrategia PRASS, que es una herramienta que ya ha demostrado en la evidencia científica que corta las cadenas de transmisión de la COVID-19”.

También señaló que, “desde las Secretarías de Salud se requieren acciones de mejora para el manejo, traslado y disposición de cadáveres en estos municipios, ya que la dependencia de Salud Departamental y la Gerencia de la COVID-19 están informadas de algunas irregularidades al respecto”.

González Castro expresó que “se necesita mayor vigilancia y control por las demoras en la entrega de los cuerpos a los dolientes por distintas circunstancias no ajenas a su responsabilidad y de algunas IPS de la red pública y privada de los pacientes de la COVID-19”.

Precisó que las salas situacionales del Puesto de Mando Unificado (PMU) cuentan dentro de sus coordinadores con el representante de los gremios de Santander, y que en respuesta a la emergencia sanitaria declarada en el país, según Decreto 192 del pasado 13 de marzo de 2020, el Gobierno Departamental instaló de manera permanente dicho órgano rector en las instalaciones del centro de gestión integrado de riesgo de desastres de Santander.

“Desde allí se hace el monitoreo en tiempo real de todo lo relacionado con la prevención, contención y mitigación de la pandemia; y este puede ser consultado en cualquier momento de ser requerido por cualquier autoridad local”, acotó.

“Para finalizar, presumo importante propiciar un nuevo espacio para una evaluación de las medidas en el marco de la gradualidad, la responsabilidad y la concordancia en la fase en que nos encontramos, continuando con el propósito que nos identifica a todos: #UnidosParamosElcoronavirus”, aseveró.

También solicitó una mesa de reactivación económica segura y responsable, con la presencia de todas las autoridades para ir revisando lo que vendrá para el último trimestre del año en materia de salud y economía”.

“Como Gerente Departamental para la Estrategia y Lucha contra la COVID-19 es mi responsabilidad la búsqueda incesante de la balanza que nos permita seguir saliendo adelante en este momento neurálgico que se vive en Floridablanca y en Piedecuesta”, aseguró el funcionario.

Finalmente, los alcaldes de los citados municipios prometieron redoblar los operativos de control, para garantizar el orden ciudadano.