La joven santandereana que brilla en la Fuerza Aérea

22 años tiene esta santandereana y ya comanda la línea de vuelo del Comando Aéreo de Transporte Militar.

Con una fe inquebrantable y todo el amor por su carrera, la subteniente Villalba se fue ganando un espacio de reconocimiento en la academia. En su segundo año fue escogida como la mejor de su clase y se mantuvo allí hasta graduarse en 2022.

En sus días en las aulas, algo que la joven rememora es salir a la ventana de su habitación y ver las grandes aeronaves que allí se encontraban y ver que su sueño estaba cada día mas cerca de alcanzarse.

Su día de más orgullo fue cuando recibió de manos del Presidente Petro la bandera de Colombia, en la ceremonia de graduación, y escucharen alta voz su nombre y el de sus padres durante este acto por ser una estudiante destacada.

En su primer año, ya como oficial, Catam es la primera base en la que fue asignada y aunque sus compañeros son en su mayoría hombres, Karla ve esta como una oportunidad para aprender pero también para demostrar de qué está hecha.

Pondrá a volar alto sus sueños

En su rol como comandante, la santandereana tiene el privilegio de estar atenta a mantenimiento de grandes aeronaves, entre ellas el avión Hércules FAC-150, recordado porque en 2015 fue el primero en aterrizar en una misión en la Antártida.

“Se que debo trabajar muy fuerte en esta nueva etapa porque algún día quiero llegar a ser la comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. Si uno tiene un sueño hay que trabajar para lograrlo”, aseveró Karla Tatiana.

Otra de las metas que se trazó la joven es que más niños de su municipio, especialmente niñas, lleguen a hacer parte de esta Fuerza.

“Es un orgullo cuando voy al pueblo y algunos pequeños se acercan y me dicen que quieren ser como yo cuando sean grandes. También me llena de satisfacción cuando hablo con mis padres y me cuentan que alguien los felicitó por la labor que estoy haciendo. Es gratificante que Colombia sepa que en el mapa existe Ocamonte, el lugar de donde vengo”, expresó la subteniente.

Aunque está lejos de casa, para Karla, cada integrante de su familia son sus motores, o en este caso sus turbinas, que apoyaron su sueño y la acompañaron a volar para cumplirlos.