La lucha por proteger el Páramo de Santurbán llegó a Canadá

Un grupo de colombianos lidera un movimiento ambiental para alertar en el exterior sobre lo que ocurre en Santander.

La gravedad del impacto que los proyectos mineros pueden causar al ecosistema y a las comunidades aledañas motivó a unos a colombianos que viven en el extranjero a liderar el movimiento ambiental ‘Sueña Colombia’.

La iniciativa del grupo, conformado por colombianos que viven en Canadá, nació hace tres meses y su objetivo es concientizar a los ciudadanos extranjeros sobre los problemas que tiene el país con el tema de la defensa de sus recursos naturales.

El medio elegido, una botella de vidrio llena de agua con el lema “Santurbán - pure water from Colombia- more valuable than gold” (Santurbán - agua pura de Colombia - más valiosa que el oro).